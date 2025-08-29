Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Headline Media Asing Soal Demo Jakarta Hari Ini (29/8) Setelah Rantis Brimob Lindas Ojol

Media internasional soroti demo Jakarta setelah pengemudi ojol tewas dilindas rantis Brimob. Presiden Prabowo serukan penyelidikan dan minta masyarakat tenang.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 18:53
Share
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi 28 Agustus malam./Bisnis/Himawan L Nugraha
Pengujuk rasa dari pengemudi ojek online (ojol) dan lainnya melakukan aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta, Jumat (28/8/2025). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi 28 Agustus malam./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Media internasional menyoroti lanjutan demonstrasi di Jakarta setelah Arfan Affan Kurniawan (21) tewas dilindas kendaraan perintis (rantis) brigade mobil (Brimob) Kepolisian kemarin malam.

Aljazeera misalnya menurunkan judul Aksi protes kembali terjadi di Jakarta, Indonesia, setelah pengemudi transportasi online tewas. Media yang berpusat di Qatar itu menyebut Affan Kurniawan terbunuh kemarin setelah sebuah kendaraan lapis baja milik polisi menabraknya di luar Gedung DPR. Affan ditabrak saat polisi anti huru hara membubarkan massa yang berkumpul untuk menuntut kenaikan upah, penurunan pajak, dan pencabutan tunjangan bagi politisi.

Aljazera melaporkan para pengemudi Ojek Online (ojol) melanjutkan demonstrasi di luar markas Korps Brigade Mobil Jakarta untuk memprotes kematian Kurniawan. Sebagian demonstran yang juga terdiri dari pada mahasiswa berkumpul di markas besar (Mabes) Polri.

Menurut media yang memiliki pengaruh kuat di Timur Tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar masyarakat tenang, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan, dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.

"Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan berlebihan para petugas," ujar Prabowo dalam pesan video, seraya menambahkan, "Saya telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan transparan ... dan para petugas yang terlibat harus bertanggung jawab," dikutip dari Aljazeera, Jumat (29/8/2025).

Semantara itu, media dari Singapura yang menjangkau sebagian besar Asia, Channel News Asia (CNA) menurunkan judul Protes Jakarta: Presiden Prabowo menyatakan terkejut dengan 'tindakan polisi yang berlebihan' setelah kematian kurir, menyerukan penyelidikan. 

Baca Juga

CNA menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan menjamin penghidupan keluarga Arfan, seraya menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintahannya.

Disebutkan juga Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri meminta maaf dan berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, termasuk memastikan adanya tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri telah menahan tujuh anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya terkait insiden tersebut. 

Mereka saat ini sedang diperiksa, kata Kepala Propam Abdul Karim, yang menekankan penyelidikan yang transparan dengan melibatkan badan pengawas eksternal untuk memastikan akuntabilitas. 

Sementara itu, media ekonomi yang berpusat di Inggris, Reuters, menurunkan judul Mahasiswa Indonesia berjanji akan melakukan lebih banyak protes setelah satu orang tewas dalam demonstrasi di Jakarta. 

Muzammil Ihsan, Ketua BEM SI, mengatakan kepada Reuters bahwa para mahasiswa akan memprotes kekerasan polisi pada Jumat sore, dan ia memperkirakan kelompok mahasiswa lainnya akan hadir.

Puluhan ribu orang, termasuk banyak pelajar dan pekerja, turun ke jalan di Jakarta dan kota-kota besar lain untuk berdemonstrasi menentang tunjangan perumahan bulanan baru untuk politisi yang nilainya 20 kali lebih besar dari upah minimum di beberapa wilayah negara ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando
Sumber : CNA, Reuters, Aljazeera

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
4 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
6 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Update Demo di DPR: Bom Molotov Mulai Hujani Gedung Dewan

Update Demo di DPR: Bom Molotov Mulai Hujani Gedung Dewan

Sempat Diguyur Hujan, Aksi Massa dan Polisi di Jakarta Kembali Memanas hingga Saling Serang

Sempat Diguyur Hujan, Aksi Massa dan Polisi di Jakarta Kembali Memanas hingga Saling Serang

Tak Hanya di Jakarta, Demo di Solo dan Bandung Berujung Ricuh

Tak Hanya di Jakarta, Demo di Solo dan Bandung Berujung Ricuh

Polda Metro Jaya Jebol! Massa Aksi Merangsek dan Teriak Jemput Kapolda

Polda Metro Jaya Jebol! Massa Aksi Merangsek dan Teriak Jemput Kapolda

Massa Aksi Bertahan di Depan Gedung DPR meski Hujan Deras

Massa Aksi Bertahan di Depan Gedung DPR meski Hujan Deras

BEM-SI Kepung Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas Dilindas Brimob

BEM-SI Kepung Polda Metro Jaya Tuntut Keadilan Affan Kurniawan, Ojol yang Tewas Dilindas Brimob

Keluarga Affan Kurniawan Terima Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, Wafat saat Antar Pesanan

Keluarga Affan Kurniawan Terima Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, Wafat saat Antar Pesanan

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal
Nasional
25 menit yang lalu

Usut Mobil Brimob Lindas Ojol, Propam Polri Libatkan Pihak Eksternal

Sempat Diguyur Hujan, Aksi Massa dan Polisi di Jakarta Kembali Memanas hingga Saling Serang
Nasional
36 menit yang lalu

Sempat Diguyur Hujan, Aksi Massa dan Polisi di Jakarta Kembali Memanas hingga Saling Serang

Demo Sore Ini, Hujan Deras Urai Massa Aksi di Depan Mapolda
Nasional
52 menit yang lalu

Demo Sore Ini, Hujan Deras Urai Massa Aksi di Depan Mapolda

Headline Media Asing Soal Demo Jakarta Hari Ini (29/8) Setelah Rantis Brimob Lindas Ojol
Nasional
58 menit yang lalu

Headline Media Asing Soal Demo Jakarta Hari Ini (29/8) Setelah Rantis Brimob Lindas Ojol

Massa Aksi Bertahan di Depan Gedung DPR meski Hujan Deras
Nasional
1 jam yang lalu

Massa Aksi Bertahan di Depan Gedung DPR meski Hujan Deras

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR dan Sekitar Polda Metro Jaya Hari Ini, 29 Agustus 2025

5

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Potret Ribuan Massa Berjubel di Depan Polda Metro, Dominan Warna Kuning
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Link CCTV Pantau Demo di DPR dan Sekitar Polda Metro Jaya Hari Ini, 29 Agustus 2025

5

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob