Massa Mundur dari Polda Metro Jaya Dihalau Water Canon dan Gas Air Mata

Massa aksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi dengan water cannon dan gas air mata pada 29 Agustus 2025, memicu kepanikan dan kerusuhan.
I Putu Gede Rama Paramahamsa,MG Noviarizal Fernandez
I Putu Gede Rama Paramahamsa & MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:58
Massa memadati halaman markas Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Massa memadati halaman markas Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Massa aksi yang berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025) malam, terpantau dipukul mundur setelah aparat kepolisian menembakkan water cannon dan gas air mata. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut turut memecah konsentrasi demonstran.

Pantauan Bisnis di lokasi pukul 19.20 WIB, sebagian besar massa mundur dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Gatot Subroto.

Dalam proses itu sempat terjadi insiden pelemparan batu dari dalam kompleks Polda Metro Jaya ke arah kerumunan yang memicu emosi aparat TNI AD.

Massa juga sempat melakukan pelemparan ke gerbang Polda serta merusak pos polisi di Jalan Gatot Subroto.

Situasi semakin memanas ketika aparat melepaskan tembakan gas air mata dari arah Semanggi, sementara dari arah sebaliknya massa dikepung aparat berseragam hitam. Sebelumnya, dua mobil berisi aparat dari arah FX Sudirman memasuki area Polda Metro Jaya, membuat massa panik dan berlarian ke arah Bundaran Senayan.

Dalam kepanikan itu, para demonstran menyebut kepada Bisnis bahwa mereka merasa terkepung.

Sebagian massa melarikan diri melalui kawasan Gelora Bung Karno (GBK), sementara lainnya berteduh di halte-halte di sepanjang Jalan Sudirman.

Saat ini, Jalan Jenderal Sudirman tampak lengang, hanya menyisakan lalu lintas kendaraan bermotor dengan arus menuju Sudirman dari Bundaran Senayan yang ditutup aparat.

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa & MG Noviarizal Fernandez
Editor : Anggara Pernando

