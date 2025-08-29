Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Puan Maharani meminta maaf atas kegaduhan terkait kenaikan gaji DPR dan berjanji akan berbenah. DPR akan mengawal penyelidikan insiden demo yang menewaskan pengemudi ojol.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 17:52
Share
Ketua DPR Puan Maharani usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Ketua DPR Puan Maharani usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Ringkasan Berita
  • Puan Maharani meminta maaf atas kegaduhan yang memicu demonstrasi terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta berjanji DPR akan berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat.
  • Dia menyampaikan duka cita atas insiden tragis yang menewaskan pengemudi ojol, Affan Kurniawan, dan mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut.
  • DPR berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat dan mengawal proses penyelidikan insiden, serta menekankan pentingnya gotong royong dalam membangun bangsa.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani buka suara dan meminta maaf atas kegaduhan terjadi sehingga memicu aksi demonstrasi masyarakat yang ditujukan kepada jajarannya belakangan ini.

Sebagaimana diketahui, aksi demonstrasi awal pekan ini, Senin (25/8/2025) dipicu kabar terkait kenaikan gaji dan tunjangan untuk anggota DPR yang tembus hingga Rp100 juta. Pasalnya, baru-baru ini anggota DPR disebut akan menerima tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan.

Oleh karena itu, masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, buruh, aliansi pengemudi ojek online (ojol) hingga masyarakat umum turun ke jalan dan berdemo di depan DPR untuk menuntut agar kenaikan gaji dan tunjangan dibatalkan.

Dalam video singkat yang dibagikan Ketua DPR RI itu sama sekali tidak menyinggung terkait tuntutan yang disuarakan dalam beberapa hari terakhir.

"Kami meminta maaf apabila belum menjalankan tugas kami sepenuhnya sebagai wakil rakyat, DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat," kata Puan dalam keterangan singkatnya.

Dia juga menyoroti insiden tragis dalam aksi demo pada Kamis (28/8/2025) malam yang berujung menewaskan salah satu pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21) karena dilindas oleh mobil rantis Brimob.

Baca Juga

Terkait insiden tersebut, Puan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum Affan.

"Semoga amal ibadahnya diterima Allah swt dan keluarga yg ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya dan diberi ketabahan oleh Allah SWT," ujarnya.

Dia pun mendesak pihak kepolisian, khususnya Kapolri dan jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi.

DPR akan ikut mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Tak hanya itu, dia juga menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang dialami oleh peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasi.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara.

"Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
3 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
5 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lengkap! Ini Daftar Daftar Peraih Gelar Jasa Tertinggi dari Prabowo

Lengkap! Ini Daftar Daftar Peraih Gelar Jasa Tertinggi dari Prabowo

Prabowo Anugerahkan Bintang RI Utama ke Puan, Muzani, Dasco dan Sultan Bachtiar

Prabowo Anugerahkan Bintang RI Utama ke Puan, Muzani, Dasco dan Sultan Bachtiar

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

Demonstrasi Ricuh di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Demonstrasi Ricuh di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

Aksi Solidaritas Affan di Bandung Memanas, Massa Bakar Rumah Milik MPR

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

Demonstrasi Pecah di Medan, Massa Geruduk Gedung DPRD Sumut

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga

Chaos! Massa Demonstran Tembaki Gedung DPR Pakai Kembang Api

Chaos! Massa Demonstran Tembaki Gedung DPR Pakai Kembang Api

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR
Nasional
9 menit yang lalu

Puan Minta Maaf, Tapi Tak Singgung Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Demonstrasi Ricuh di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya
Nasional
10 menit yang lalu

Demonstrasi Ricuh di Jakarta: Mako Brimob Kwitang, DPR, Polda Metro Jaya

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga
Nasional
31 menit yang lalu

Brakk! Gerbang DPR Dijebol Massa, TNI dan Brimob Siaga

Propam Polri Ungkap Identitas Sopir Rantis yang Melindas Ojol Affan
Hukum
36 menit yang lalu

Propam Polri Ungkap Identitas Sopir Rantis yang Melindas Ojol Affan

Mak-mak Berorasi di Markas Polisi, Minta Keadilan Bagi Ojol Affan Kurniawan
Nasional
40 menit yang lalu

Mak-mak Berorasi di Markas Polisi, Minta Keadilan Bagi Ojol Affan Kurniawan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

5

Riak-Riak Aksi Demo dan Pengaruhnya ke Stabilitas Dunia Usaha

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Para Pembalap Asal Indonesia Jadi Yang Tercepat di Sesi Practice 2 Kelas UB150
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

2

Ojol Affan Dilindas Brimob, Siapa Sopir Mobil Rantis?

3

BEM SI & BEM UI Demo Geruduk Polda Metro Jaya Hari Ini

4

Demo Mahasiswa Hari Ini, Foto Persiapan Polisi dan ada Mobil Rantis Brimob

5

Riak-Riak Aksi Demo dan Pengaruhnya ke Stabilitas Dunia Usaha