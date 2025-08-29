Bisnis Indonesia Premium
Driver Ojol Tewas, Ketua DPR Puan Minta Polisi Jangan Anarkis

Ketua DPR Puan Maharani meminta polisi tidak anarkis dan usut tuntas insiden tewasnya driver ojol Affan Kurniawan saat demo di Jakarta. Polisi diminta transparan.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora
Jumat, 29 Agustus 2025 | 11:00
Ketua DPRI Puan Maharani meminta agar aparat kepolisian tidak bersikap anarkis kepada rakyat. Keterangan foto: Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024). /ilustrasi foto. JIBI/Annisa Nurul Amara
Ketua DPRI Puan Maharani meminta agar aparat kepolisian tidak bersikap anarkis kepada rakyat. Keterangan foto: Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024). /ilustrasi foto. JIBI/Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada kepolisian agar tidak bertindak anarkis dan tidak melukai rakyat yang sedang berdemo. Dia juga meminta agar aksi pengamanan dilakukan sesuai prosedur.

Puan menyampaikan belasungkawa terhadap korban insiden driver ojek online ‘dilindas’ mobil kendaraan taktis (Rantis) Barakuda dalam demo yang diwarnai kericuhan, kemarin. Dia pun meminta Polisi transparan dan mengusut tuntas insiden ini.

“Dukacita mendalam atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam demo semalam, secara khusus bagi driver ojek online bernama Affan Kurniawan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT,” kata Puan, seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (29/8/2025).

Pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, driver ojol, Affan Kurniawan dilindas mobil rantis Brimob hingga akhirnya tewas. Peristiwa ini terjadi di sekitaran Pejompongan, Jakarta, dalam rangkaian demonstrasi massa. Puan meminta insiden ini diusut tuntas.

“Tentunya Polisi harus bisa mengusut tuntas  insiden memilukan ini, dan harus dilakukan secara transparan,” ungkap Ketua DPR Puan Maharani.

Berdasarkan keterangan, sebanyak 7 orang polisi ditangkap terkait insiden rantis menabrak driver ojol ini. Ketujuh polisi tersebut adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

Kini, mereka yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri dan Propam Mako Brimob. Akibat insiden itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesali peristiwa tersebut.

Selain driver ojol yang ditabrak polisi hingga tewas, diketahui ada juga pengemudi ojek online yang terluka. Driver itu bernama Moh Umar Amarudin.

“Korban-korban yang terluka saat aksi demo kemarin harus diberikan perlindungan sebaik-baiknya, dirawat hingga sembuh,” ujar Puan.

Terkait aksi unjuk rasa, Puan pun memastikan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat.

“DPR mendengarkan dan memahami aspirasi masyarakat. Semuanya tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. DPR memiliki komitmen untuk terus membenahi diri,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Sama seperti yang telah disampaikan beberapa waktu lalu, Puan menyebut seluruh tuntutan demonstran dapat mendorong DPR dalam memperbaiki kinerja dalam membangun bangsa. Meski begitu, ia mengimbau agar masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

“Dan bagi aparat kepolisian atau personel keamanan agar mengamankan aksi-aksi demo sesuai prosedur dan SOP, tanpa bertindak berlebihan, apalagi sampai melukai rakyat,” tegas Puan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
Premium
1 jam yang lalu

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Artikel Premium Lainnya

Berita Terbaru

Sejumlah Massa Ojol Mulai Datangi Gedung DPR
Nasional
12 menit yang lalu

Sejumlah Massa Ojol Mulai Datangi Gedung DPR

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrokan di Otista Jaktim
Nasional
16 menit yang lalu

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrokan di Otista Jaktim

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan
Nasional
19 menit yang lalu

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan
Nasional
21 menit yang lalu

Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan
Nasional
38 menit yang lalu

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

