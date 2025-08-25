Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Anugerahkan Bintang RI Utama ke Puan, Muzani, Dasco dan Sultan Bachtiar

Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang RI Utama kepada Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasco, dan Sultan Bachtiar atas jasa luar biasa di politik.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 12:48
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025). Youtube Setpres RI
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025). Youtube Setpres RI
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sultan Bachtiar Najamudin dalam upacara di Istana Negara.
  • Puan Maharani dan Ahmad Muzani menerima penghargaan atas jasa luar biasa mereka dalam memperkuat fungsi parlemen dan demokrasi, serta mendukung kebijakan strategis nasional.
  • Sufmi Dasco Ahmad dan Sultan Bachtiar Najamudin dianugerahi tanda kehormatan atas kontribusi mereka di bidang politik, kebangsaan, dan pemberdayaan pemuda.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama, salah satu tanda kehormatan tertinggi negara, kepada sejumlah tokoh politik nasional seperti Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sultan Bachtiar Najamudin.

Menurut pantauan Bisnis, penganugerahan berlangsung dalam upacara resmi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/8/2025).

Puan Maharani menerima Bintang Republik Indonesia Utama atas jasa luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional.

Dia dinilai berperan penting dalam memperkuat fungsi parlemen, memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam politik, serta memberi dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis nasional.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Ahmad Muzani. Dia dinilai berjasa dalam memperkuat demokrasi melalui kiprahnya sebagai anggota legislatif. Muzani berperan mengawal kebijakan strategis nasional, memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus menjaga fungsi pengawasan parlemen yang mendapat perhatian publik luas.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad menerima penghargaan dengan penilaian atas kontribusinya di bidang politik dan kebangsaan. Melalui kepemimpinannya di lembaga legislatif, Dasco dinilai konsisten mengawal regulasi strategis nasional dan memperkuat sistem demokrasi.

Lalu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, memperoleh tanda kehormatan atas jasa luar biasa dalam bidang politik dan kepemudaan. Dia dinilai konsisten mendorong pemberdayaan pemuda, memperkuat ekonomi daerah, serta berkontribusi di lembaga legislatif. 

Pemberian tanda jasa itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73--78 Tentang Penganugerahan Tanda Penghormatan.

“Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Doktor Honoris Causa Puan Maharani. Beliau berjasa sangat luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional melalui kepemimpinan dalam memperkuat fungsi parlemen,” tandas pembawa acara.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Restu Wahyuning Asih

Topik

