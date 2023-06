Dubes Jepang untuk Indonesia Berikan Bintang Jasa Kepada Kobayashi Kazunori

Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji menganugerahkan bintang jasa kepada Kobayashi Kazunori atas kontribusinya membangun ekonomi dan mempromosikan pertukaran budaya Jepang-Indonesia.

Kobayashi mendapatkan penghargaan Bintang Tanda Jasa “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays” di kediaman Duta Besar Jepang untuk Indonesia pada Jumat (2/6/2023).

Kanasugi menganugerahkan Bintang Jasa tersebut, mengapresiasi upaya Kobayashi dalam membangun ekonomi antara Jepang dan Indonesia dan mempromosikan pertukaran budaya antara Jepang dan Indonesia.

Selain itu, Kanasugi juga menjelaskan bahwa penghargaan dan kontribusi Kobayashi sangat dikenal, khususnya di kalangan komunitas ekspatriat Jepang

“Kobayashi memberdayakan usaha kecil dan menengah Jepang di Indonesia, khususnya berjejaring di antara usaha kecil dan menengah swasta dan juga dengan komunitas bisnis Jepang. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih atas kontribusinya dari sudut pandang tersebut,” ujar Kanasugi.

Sebagaimana diketahui, Kobayashi merupakan Ketua Small and Medium Enterprise Association of Japan (SMEJ) yang berkontribusi dalam meningkatkan bisnis perusahaan Jepang di Indonesia.

Selain itu, Kobayashi juga menjadi ketua komite Jak-Japan Matsuri yang telah diselenggarakan selama 13 tahun. Kepemimpinannya dalam mempromosikan pertukaran budaya Jepang dan Indonesia diapresiasi oleh Kanasugi.

Kobayashi sendiri merasa sangat spesial dengan penerimaan penghargaannya. Kobayashi juga menuturkan harapannya agar Jepang dan Indonesia dapat saling menghormati, membangun kepercayaan dan memperkuat pertemanan kedua negara.

“Harapan pertama saya, Indonesia negara yang indah ini, terus mengalami perkembangan dinamis yang ideal dan makmur, serta bergabung dengan negara-negara pemimpin dunia. Kedua, Jepang dan dalam kemitraan ini menjadi lebih kuat, hingga mencapai negara penting berikutnya” Jelasnya.

