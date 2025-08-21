Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Miris! Immanuel Ebenezer Sempat Posting Sidak Pabrik Sebelum Kena OTT KPK

Wamenaker Immanuel Ebenezer aktif di media sosial sebelum terjerat OTT KPK terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3. Ia sempat sidak pabrik di Depok.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 13:50
Share
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat ditemui di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat ditemui di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer ternyata masih aktif sehari sebelum terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Berdasarkan pantauan Bisnis, Noel sapaan akrabnya, masih sempat aktif di media sosial Instagram @Immanuelenebenezer pada Rabu (20/8/2025).

Dalam postingan terakhirnya itu, Noel mengunggah momen sidak terhadap salah satu pabrik pasta gigi di Depok, Jawa Barat. Video itu berdurasi 20 menit.

Nampak, dia melakukan komunikasi dengan buruh pabrik saat mengunjungi pabrik tersebut. Dia juga sempat melakukan komunikasi dengan pihak pabrik melalui sambungan telepon. Pada intinya, Noel ingin menemui pihak pabrik untuk menyelesaikan persoalan di pabrik tersebut.

Selain itu, Noel juga sempat masuk ke dalam pabrik itu melihat produksi. Adapun, tak lama eks Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) itu berada di pabrik itu, terlihat Wakil Walikota Depok dan pejabat kepolisian.

"Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya Sampai ada seorang buruh dikasih yang namanya cek bodong, gila itu," ujar Noel di akun Instagram-nya, Rabu (20/8/2025).

Baca Juga

Kemudian, Noel juga telah memerintahkan agar Kepala Dinas setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pabrik tersebut.

Adapun, dia juga menyatakan tengah menyiapkan tim legal untuk melaporkan dugaan pelanggaran terkait ketenagakerjaan ini ke aparat hukum.

"Tapi saya sudah perintahkan Kepala Dinas untuk segera memanggil pengusahanya atau owner-nya. Dan kita juga akan siapkan tim legal untuk melaporkan kasus ini," ujar Noel.

Di samping itu, Wamenaker memperingatkan kepada seluruh pemilik perusahaan yang berbuat nakal di era pemerintahan Prabowo Subianto, maka dirinya tak segan untuk melakukan penindakan.

"Sekali lagi saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat," pungkasnya.

Terjerat OTT di Kasus Dugaan Pemerasan 

Wakil Ketua KPK Fitroh mengatakan Immanuel Ebenezer terjerat dalam dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ke Kemnaker RI.

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Adapun, Fitroh menyatakan dugaan praktik rasuah Noel berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang juga diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

Sementara itu, pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
56 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Dreams of Zero-Deficit Indonesia, Touts Danantara as Key

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Reaksi Prabowo saat Dengar Kabar Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Reaksi Prabowo saat Dengar Kabar Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Komisi III: Seperti Gol Bunuh Diri

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Komisi III: Seperti Gol Bunuh Diri

Kondisi Terkini Kantor Kemnaker Usai Wamenaker Kena OTT KPK

Kondisi Terkini Kantor Kemnaker Usai Wamenaker Kena OTT KPK

KPK Segel Ruangan di Kantor Kemnaker Usai OTT lmmanuel Ebenezer

KPK Segel Ruangan di Kantor Kemnaker Usai OTT lmmanuel Ebenezer

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Rekam Jejak Immanuel Ebenezer: Relawan JoMan, Wamenaker, Kini Diciduk KPK

Rekam Jejak Immanuel Ebenezer: Relawan JoMan, Wamenaker, Kini Diciduk KPK

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Reaksi Prabowo saat Dengar Kabar Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK
Nasional
23 menit yang lalu

Reaksi Prabowo saat Dengar Kabar Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?
Nasional
38 menit yang lalu

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet?

Miris! Immanuel Ebenezer Sempat Posting Sidak Pabrik Sebelum Kena OTT KPK
Nasional
51 menit yang lalu

Miris! Immanuel Ebenezer Sempat Posting Sidak Pabrik Sebelum Kena OTT KPK

KPK Segel Ruangan di Kantor Kemnaker Usai OTT lmmanuel Ebenezer
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Segel Ruangan di Kantor Kemnaker Usai OTT lmmanuel Ebenezer

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer
Nasional
1 jam yang lalu

Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

2

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

3

Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

4

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

5

Analisis Tes DNA Ridwan Kamil Terbukti Bukan Orang Tua Biologis Anak Lisa Mariana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Mensesneg: Kami Prihatin

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Mensesneg: Kami Prihatin

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Immanuel Ebenezer jadi Pejabat Pertama di Kabinet Prabowo yang Kena OTT KPK

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Fakta-fakta Gempa Bumi 4,9 M di Bekasi-Karawang yang Guncang Jakarta

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Honda Logistics Indonesia (HLI) Dibubarkan

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Transaksi Patform Niaga Elektronik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

2

Bobby Punya Program Cek Kesehatan Gratis Untuk Siswa di Sumut

3

Panglima TNI Agus Mutasi 414 Pati TNI: Ada Wakasad hingga 3 Pangdam Baru

4

KPK: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Pemerasan Sertifikasi K3

5

Analisis Tes DNA Ridwan Kamil Terbukti Bukan Orang Tua Biologis Anak Lisa Mariana