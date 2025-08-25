Daftar Pejabat Tinggi Negara yang Dilantik Prabowo: Kepala BNN hingga Badan Otorita Pantura

Presiden Prabowo melantik pejabat tinggi, termasuk Kepala BNN dan Badan Otorita Pantura, di Istana Merdeka, Jumat (23/8/2025), untuk memperkuat lembaga strategis.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat tinggi negara dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (23/8/2025).

Pelantikan tersebut mencakup pengangkatan kepala dan wakil kepala lembaga strategis, pimpinan badan baru, hingga pejabat tinggi di Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam kesempatan itu, Presiden melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, didampingi oleh Darwin Trisna Jawaitana dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala. Badan ini dibentuk untuk mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir Pantura Jawa serta mendukung proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Selain itu, Kepala negara juga menunjuk akademisi dan ilmuwan nanoteknologi dari ITB, Prof. Brian Yuliarto, sebagai Kepala Badan Industri Mineral, lembaga yang akan memegang peran penting dalam hilirisasi sumber daya mineral strategis Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kepala BNN, sementara Eddy Hartono dipercaya menjabat Kepala BNPT. Keduanya diharapkan mampu memperkuat upaya negara dalam pemberantasan narkoba dan pencegahan terorisme di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Upacara pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan oleh para pejabat yang dilantik, serta ditutup dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Berikut nama-nama pejabat tinggi negara yang dilantik Presiden Prabowo di Istana Senin (25/8/2025)

Wakil Ketua MA bidang Yudisial - Suharto Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa - Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf Kepala Badan Industri Mineral - Brian Yuliarto Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) - Suyudi Ario Seto Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - Eddy Hartono

