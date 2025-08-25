Lengkap! Ini Daftar Daftar Peraih Bintang RI Utama dari Prabowo

Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang RI Utama kepada 14 tokoh, termasuk Puan Maharani dan Ahmad Muzani, atas kontribusi mereka di bidang politik dan pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, salah satu tanda jasa tertinggi negara, kepada sejumlah tokoh bangsa dan ahli warisnya.

Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/8/2025), bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari 141 daftar tokoh yang diberikan gelar, sebanyak 14 tokoh yang hadir disampaikan menerima gelar tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani menerima Bintang Republik Indonesia Utama atas jasa luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional.

Puan dinilai berperan penting dalam memperkuat fungsi parlemen, memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam politik, serta memberi dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis nasional.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia dinilai berjasa dalam memperkuat demokrasi melalui kiprahnya sebagai anggota legislatif.

Muzani berperan mengawal kebijakan strategis nasional, memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus menjaga fungsi pengawasan parlemen yang mendapat perhatian publik luas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima penghargaan dengan penilaian atas kontribusinya di bidang politik dan kebangsaan.

Melalui kepemimpinannya di lembaga legislatif, Dasco dinilai konsisten mengawal regulasi strategis nasional dan memperkuat sistem demokrasi.

Berikut penerima penghargaan Bintang RI Utama dari Prabowo