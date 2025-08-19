Bisnis Indonesia Premium
Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

Ketua MPR Muzani dan Wakil Ketua DPR Adies Kadir menepis isu perpanjangan masa jabatan presiden jadi 8 tahun.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 18:38
Tangkapan layar - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani/YouTube-DPR RI)
Tangkapan layar - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani/YouTube-DPR RI)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir kompak menepis isu perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia yang menjadi 8 tahun dalam satu periode.

Muzani mengatakan MPR tidak pernah membahas dan memikirkan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana isu yang sedang ramai diperbincangkan.

"Enggak ada pembahasan, enggak ada pemikiran. Di MPR enggak ada pandangan, pemikiran, enggak ada sama sekali," ungkapnya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).

Muzani menegaskan agar masyarakat tidak mengembangkan informasi yang memantik kegaduhan, salah satunya soal perpanjangan masa jabatan Presiden. 

"Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran kami saja enggak terpikir sama sekali," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Adies juga menegaskan tidak ada pembahasan terkait masa perpanjangan jabatan presiden.

"Itu masih jauh. Jangan berandai-andai," jelasnya kepada wartawan.

Adies turut mempertanyakan asal informasi tersebut. Menurutnya masyarakat jangan melempar "bola panas" kepada presiden mengenai isu tersebut.

"Waduh jangan begitu, kashian Pak Presiden. Biar beliau sibuk kerja," pungkas politisi Golkar tersebut.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

