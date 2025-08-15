Ketua MPR Beri Pantun MBG dan Danantara, Prabowo Senyum dan Tepuk Tangan

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan pantun terkait program Prabowo di Sidang Tahunan MPR, yang disambut senyum dan tepuk tangan oleh Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pidato pembuka di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR, MPR, dan DPD Jumat (15/8/2025). Sebagaimana tradisi para Ketua MPR sebelumnya, Muzani turut memberikan beberapa buah pantun di akhir pidatonya.

Awalnya, Muzani meminta izin kepada para peserta sidang untuk menyampaikan tiga buah pantun. Hal itu disampaikannya di podium sebelum menutup pidato tersebut.

"Izinkan saya menyampaikan tiga buah pantun," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Tiga buah pantun yang disampaikan Muzani seluruhnya berkaitan dengan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, Program Makan Bergizi Gratis:

"Makan gratis untuk para siswa,

Ilmu dan adab dalam membangun bangsa,

Nasionalisme kita kobarkan dalam jiwa,

Untuk menuju Indonesia Raya."

Pantun kedua Muzani adalah terkait dengan superholding BUMN bentukan Prabowo, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara):

"Indonesia kaya akan sumber daya,

Asta Cita untuk Indonesia tercinta,

Danantara optimalkan aset negara,

Menuju masa depan yang cerah dan sejahtera."

Ketiga, pantun terakhir Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra itu berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih:

"Koperasi Merah Putih pondasi ekonomi,

Gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki,

Prabowo Subianto adalah pemimpin sejati,

Untuk Indonesia Raya yang tetap abadi."

Presiden Prabowo Subianto terpantau merespons dengan senyum semringan dan bertepuk tangan setelah mendengar pantun yang disampaikan Ahmad Muzani, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut.

Adapun, pada hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI serta Nota Keuangan dan RAPBN 2026 untuk pertama kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029.