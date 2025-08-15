Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI

Polisi terjunkan 2.975 personel gabungan amankan Sidang Tahunan MPR RI di Senayan, Jakarta, tanpa senjata api untuk suasana kondusif, Jumat (15/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 2.975 personel gabungan untuk mengamankan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat (15/8/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel telah disebar di sejumlah titik di kompleks Senayan DPR RI.

"Sebanyak 2.957 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI diterjunkan untuk memastikan rangkaian acara berjalan aman dan tertib," ujar Susatyo di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dia menambahkan, petugas keamanan yang disiagakan tidak dibekali oleh senjata api karena ingin menjaga suasana tetap kondusif dan mengedepankan pendekatan humanis.

“Pengamanan ini adalah bagian dari tugas negara yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah pasukan pengamanan mulai dari Pamdal DPR RI, prajurit TNI dan anggota kepolisian di sebar di sejumlah titik.

Pintu akses baik di belakang dan depan dijaga ketat oleh tim pengamanan sidang tahunan tersebut.

Kemudian, nampak sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan di dalam kompleks DPR RI. Selain itu, tiga helikopter, mobil ambulans, hingga kendaraan pemadam kebakaran juga terlihat terparkir di lokasi.

Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Komarudin mengatakan pantauan secara umum arus lalu lintas pada hari ini terbilang normal.

"Hanya memang banyaknya undangan yang memasuki ke dalam DPR RI. Namun, saat ini seluruhnya sudah dapat dipastikan mengalir seperti biasa," ujarnya.

Dia mengatakan titik kepadatan di pusat kota Jakarta memang macet seperti halnya situasi pada pagi hari.

Menurutnya, beberapa titik-titik kepadatan biasanya terjadi di keluar masuk perkantoran. Sudirman-Thamrin itu menjadi sumber ataupun titik-titik yang biasa terjadi kepadatan.

"Selebihnya normal seperti biasa. Seperti kita lihat sendiri saat ini di depan DPR RI, arus lalu lintas yang mengarah ke barat, keluar dari arah Cawang itu relatif normal seperti biasa," imbuhnya.