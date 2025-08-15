SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?

Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Jokowi hadir di Sidang Tahunan MPR 2025, namun Presiden ke-5 Megawati absen tanpa konfirmasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI resmi dimulai sekitar pukul 09:00 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Jumat (15/8/2025).

Adapun, para tokoh bangsa sebelumnya mulai berdatangan ke gedung pada pukul 07:40 WIB hingga 08:35 WIB. Misalnya saja, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan disusul pada pukul 08:09 WIB oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, hingga sidang berlangsung Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri tak terlihat hadir dalam acara hari ini.

Merespons hal tersebut, politisi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi apapun mengenai hal tersebut.

“Saya belum mendapatkan informasi kepastian dari beliau [Megawati Soekarnoputri],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Senada, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo juga tidak bisa memastikan kehadiran Megawati dalam Sidang Tahunan MPR 2025. Dia hanya berharap bahwa ketum partainya itu hadir.

“Ya mudah-mudahan. Normal aja saya kira,” katanya di tempat yang sama.

Sementara itu, elite PDIP lainnya yakni Said Abdullah pun enggan berkomentar mengenai kehadiran Megawati.

“Ini sidang MPR,” sebutnya.

Sebagai informasi, Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.

Selain itu, Prabowo juga bakal membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada sore harinya.

Pidato kenegaraan merupakan rangkaian acara dari sidang tahunan MPR. Tahun ini digelar pada 15 Agustus, meskipun umumnya digelar pada 16 Agustus, satu hari sebelum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus.