Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Politisi PDIP Blak-blakan, Ungkap Alasan Hasto jadi Sekjen Partai Lagi

Ternyata ini alasan Megawati kembali memilih Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP 2025-2030.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 10:25
Share
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ketika ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ketika ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa legislator PDI Perjuangan (PDIP) membeberkan alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang kembali memilih Hasto Kristiyanto menjadi sekretaris jenderal (sekjen) partai untuk periode 2025-2030.

Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo berpandangan bahwa rekam jejak Hasto di lingkup sekjen partai sudah lama sejak 2010. Dalam perjalanannya itu pula PDIP mampu memenangkan pemilu selama tiga kali berturut sejak 2014 hingga 2024.

Sebab itu, dia mengumpamakan seperti dalam dunia sepak bola, tim yang menang tidak diganti dan saat PDIP menang tiga kali Hasto ada dalam jajaran tersebut.

“Saya kira ini satu hal yang mungkin juga dipertimbangkan oleh Ibu Megawati. Bukan hanya Pak Hasto, ada banyak pemain-pemain lama dari tim DPP yang lama itu juga dipertahankan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan politisi PDIP Aria Bima menuturkan pemilihan Hasto menjadi sekjen partai lagi karena Megawati adalah forma tunggal terikat yang bisa menentukan format kepengurusannya sendiri.

“Saya kira mengenai Pak Hasto adalah keputusan murni dari Ibu Megawati. Dan itu adalah keputusan untuk partai, 80 Tahun Indonesia Merdeka ini untuk bisa menjadi fondasi ke 100 tahun. Karena negara nasional butuh partai nasional yang kuat,” katanya.

Baca Juga

Adapun, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus berpandangan Hasto menjadi sekjen partai lagi artinya PDIP menunjukkan partainya tidak bisa dikriminalisasi.

“Soal sekjen itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa ditekan-tekan, dikriminalisasi. Apapun itu adalah pesan yang kuat dari Bu Mega Kami siap bertarung melawan kekuasaan yang menindas,” tegasnya.

Diberitakan Bisnis, Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

“Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," tutur Adian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo
Premium
11 menit yang lalu

Peran Asing di SBN Periode SBY, Jokowi, dan Prabowo

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
1 jam yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Puan: Kekuasaan Bak Cinta Segitiga, Antara Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

Puan: Kekuasaan Bak Cinta Segitiga, Antara Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

Dua Kali Megawati Tak Hadiri Sidang MPR, Tahun 2023 SBY yang Absen

Dua Kali Megawati Tak Hadiri Sidang MPR, Tahun 2023 SBY yang Absen

Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

Hasto Kembali Ditunjuk Menjadi Sekjen PDIP

Hasto Kembali Ditunjuk Menjadi Sekjen PDIP

Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?

Jokowi dan SBY Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Megawati Belum Tampak

Jokowi dan SBY Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Megawati Belum Tampak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Soroti Minyak Goreng Langka Saat Produksi Sawit Melimpah: Sungguh Aneh
Nasional
41 detik yang lalu

Prabowo Soroti Minyak Goreng Langka Saat Produksi Sawit Melimpah: Sungguh Aneh

Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam
Nasional
4 menit yang lalu

Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam

Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia
Nasional
7 menit yang lalu

Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia

Pidato Kenegaraan Presiden, Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Penerima
Nasional
10 menit yang lalu

Pidato Kenegaraan Presiden, Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Penerima

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
Nasional
20 menit yang lalu

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

2

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Dalam Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

2

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?