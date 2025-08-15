Politisi PDIP Blak-blakan, Ungkap Alasan Hasto jadi Sekjen Partai Lagi

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa legislator PDI Perjuangan (PDIP) membeberkan alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang kembali memilih Hasto Kristiyanto menjadi sekretaris jenderal (sekjen) partai untuk periode 2025-2030.

Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo berpandangan bahwa rekam jejak Hasto di lingkup sekjen partai sudah lama sejak 2010. Dalam perjalanannya itu pula PDIP mampu memenangkan pemilu selama tiga kali berturut sejak 2014 hingga 2024.

Sebab itu, dia mengumpamakan seperti dalam dunia sepak bola, tim yang menang tidak diganti dan saat PDIP menang tiga kali Hasto ada dalam jajaran tersebut.

“Saya kira ini satu hal yang mungkin juga dipertimbangkan oleh Ibu Megawati. Bukan hanya Pak Hasto, ada banyak pemain-pemain lama dari tim DPP yang lama itu juga dipertahankan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan politisi PDIP Aria Bima menuturkan pemilihan Hasto menjadi sekjen partai lagi karena Megawati adalah forma tunggal terikat yang bisa menentukan format kepengurusannya sendiri.

“Saya kira mengenai Pak Hasto adalah keputusan murni dari Ibu Megawati. Dan itu adalah keputusan untuk partai, 80 Tahun Indonesia Merdeka ini untuk bisa menjadi fondasi ke 100 tahun. Karena negara nasional butuh partai nasional yang kuat,” katanya.

Adapun, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus berpandangan Hasto menjadi sekjen partai lagi artinya PDIP menunjukkan partainya tidak bisa dikriminalisasi.

“Soal sekjen itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa ditekan-tekan, dikriminalisasi. Apapun itu adalah pesan yang kuat dari Bu Mega Kami siap bertarung melawan kekuasaan yang menindas,” tegasnya.

Diberitakan Bisnis, Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

“Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," tutur Adian.