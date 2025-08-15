Bisnis Indonesia Premium
Jokowi dan SBY Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Megawati Belum Tampak

Jokowi dan SBY hadir di Sidang Tahunan MPR 2025, sementara Megawati belum tampak. Acara ini juga dihadiri tokoh lainnya, termasuk Prabowo yang akan berpidato.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara
Jumat, 15 Agustus 2025 | 08:23
Presiden ke 5 Joko Widodo tampak hadir di kompleks parlemen untuk mengikuti sidang tahunan MPR tahun 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025)/JIBI-Annisa Nurul Amara
Presiden ke 5 Joko Widodo tampak hadir di kompleks parlemen untuk mengikuti sidang tahunan MPR tahun 2025 di Jakarta, Jumat (15/8/2025)/JIBI-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2025 diselenggarakan hari ini, Jumat (15/8/2025). Sejumlah tokoh bangsa dikonfirmasi akan menghadiri acara tersebut.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikatakan akan hadir.

“Kemarin kabarnya Pak SBY akan hadir Pak Jokowi akan hadir, kemudian Pak JK akan hadir, kemudian ibu Shinta Nuriyah, ibu Hamzah Haz akan hadir,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Lebih lanjut, dia mengaku tidak mengetahui apakah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan hadir atau tidak. Adapun, berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Nusantara atau Kura-Kura, sejumlah tokoh sudah mulai sampai di gedung.

Misalnya saja hingga pukul 08:00 WIB sudah ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’rif Amin, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, hingga Presiden ke-6 RI SBY.

Sementara itu, pada pukul 08:05 WIB Presiden RI ke-7 Jokowi yang mengenakan jas biru tua. Sebelum Jokowi, ada pula Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imim.

Adapun, setelah sidang tahunan selesai, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Edi Suwiknyo

