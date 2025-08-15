Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan perdana pada Sidang Tahunan MPR RI 2025, Jumat, 15 Agustus. Berikut susunan jadwalnya.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:30
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato kenegaraan perdananya pada Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Jumat (15/8/2025).

Sidang tahunan MPR RI biasanya digelar pada 16 Agustus atau satu hari menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025.

Namun, sidang tahunan MPR RI pada tahun ini digelar lebih awal yakni pada 15 Agustus. Pasalnya, tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu.

Adapun, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan tayangan sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI secara langsung (Live) dapat langsung mengakses link youtube DPR RI yakni https://www.youtube.com/watch?v=wipKM6SzV_8

Selain itu, youtube DPR RI juga menayangkan live pidato Presiden RI tentang RUU APBN 2026 berserta nota keuangannya pada link berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=prwBKtXdhy4

Berikut susunan jadwal Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025:

1. Pukul 08.00-08.50 WIB: Penerimaan Para Ketua Parlemen Negara Sahabat, Anggota DPR, DPD, dan Tamu Undangan

Baca Juga

2. Pukul 08.55-09.00 WIB: Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara

3. Pukul 09.03-09.13 WIB: Presiden tiba di Gedung Nusantara

4. Pukul 09.38-10.03 WIB: Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua MPR

5. Pukul 10.03-10.23 WIB: Pidato Pengantar Ketua DPR

6. Pukul 10.23-10.27 WIB: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto

7. Pukul 10.27-11.12  WIB: Pidato Presiden Republik Indonesia

8. Pukul 11.12-11.15 WIB: Ketua DPR melanjutkan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD

9. Pukul 11.22-11.27 WIB: Penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR

10. Pukul 11.27-11.32 WIB: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

11. Pukul 11.32 WIB: Sidang Selesai. Presiden, Wakil Presiden beserta istri, didampingi Ketua MPR, DPR, dan DPD RI meninggalkan Ruang Sidang Paripurna

Seusai menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026 pada rapat paripurna RI.

Berikut susunan jadwal rapat paripurna DPR RI 15 Agustus 2025:

1. Pukul 12.45-13.25 WIB: Penerimaan Anggota DPR, DPD, dan Tamu Undangan

2. Pukul 13.07-13.10 WIB: Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara

3. Pukul 13.15-13.20 WIB: Presiden tiba di Gedung Nusantara

4. Pukul 13.28 – 13.30 WIB: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI memasuki Ruang Sidang Paripurna

5. Pukul 13.30 - 13.35 WIB: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

6. Pukul 13.42 - 13.57 WIB: Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026

7. Pukul 13.57 - 14.42 WIB: Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya

8. Pukul 14.42 - 14.57 WIB: Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Presiden kepada Ketua DPR, dilanjutkan dengan penyampaian Surat Permintaan Pertimbangan DPD atas RUU APBN dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Ketua DPR kepada Ketua DPD, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara

9. Pukul 14.57 - 15.02 WIB: Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI

10. Pukul 15.07: Rapat Paripurna DPR RI selesai, Presiden RI dan Wakil Presiden RI didampingi Pimpinan DPR RI meninggalkan Ruang Sidang Paripurna 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fitri Sartina Dewi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
Premium
28 menit yang lalu

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
Premium
1 jam yang lalu

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Kawal Rangkaian HUT ke-80 RI

Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Kawal Rangkaian HUT ke-80 RI

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

PCO: Presiden dan Wapres Terdahulu Diundang Hadiri Pidato Kenegaraan Prabowo

PCO: Presiden dan Wapres Terdahulu Diundang Hadiri Pidato Kenegaraan Prabowo

Polri Kerahkan 3.000 Personel untu Kawal Sidang Tahunan MPR 2025

Polri Kerahkan 3.000 Personel untu Kawal Sidang Tahunan MPR 2025

Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

DPR Bilang Kasus Bupati Pati Karena Efisiensi, Istana Membantah

DPR Bilang Kasus Bupati Pati Karena Efisiensi, Istana Membantah

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

DPR RI Sebut Realisasi Pelaksanaan MBG di Sumbar Lamban, Ini Penyebabnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Putin Puji Niat Trump Akhiri Perang Ukraina, Buka Peluang Kesepakatan Nuklir
Internasional
13 menit yang lalu

Putin Puji Niat Trump Akhiri Perang Ukraina, Buka Peluang Kesepakatan Nuklir

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus
Humaniora
31 menit yang lalu

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

PCO: Presiden dan Wapres Terdahulu Diundang Hadiri Pidato Kenegaraan Prabowo
Nasional
43 menit yang lalu

PCO: Presiden dan Wapres Terdahulu Diundang Hadiri Pidato Kenegaraan Prabowo

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana
Hukum
48 menit yang lalu

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

BP Taskin Minta Bahlil Terbitkan Izin Tambang Rakyat di Gunung Sekotong
Nasional
58 menit yang lalu

BP Taskin Minta Bahlil Terbitkan Izin Tambang Rakyat di Gunung Sekotong

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati