Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato kenegaraan perdananya pada Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Jumat (15/8/2025).

Sidang tahunan MPR RI biasanya digelar pada 16 Agustus atau satu hari menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025.

Namun, sidang tahunan MPR RI pada tahun ini digelar lebih awal yakni pada 15 Agustus. Pasalnya, tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu.

Adapun, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan tayangan sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI secara langsung (Live) dapat langsung mengakses link youtube DPR RI yakni https://www.youtube.com/watch?v=wipKM6SzV_8

Selain itu, youtube DPR RI juga menayangkan live pidato Presiden RI tentang RUU APBN 2026 berserta nota keuangannya pada link berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=prwBKtXdhy4

Berikut susunan jadwal Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025:

1. Pukul 08.00-08.50 WIB: Penerimaan Para Ketua Parlemen Negara Sahabat, Anggota DPR, DPD, dan Tamu Undangan

2. Pukul 08.55-09.00 WIB: Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara

3. Pukul 09.03-09.13 WIB: Presiden tiba di Gedung Nusantara

4. Pukul 09.38-10.03 WIB: Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua MPR

5. Pukul 10.03-10.23 WIB: Pidato Pengantar Ketua DPR

6. Pukul 10.23-10.27 WIB: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto

7. Pukul 10.27-11.12 WIB: Pidato Presiden Republik Indonesia

8. Pukul 11.12-11.15 WIB: Ketua DPR melanjutkan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD

9. Pukul 11.22-11.27 WIB: Penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR

10. Pukul 11.27-11.32 WIB: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

11. Pukul 11.32 WIB: Sidang Selesai. Presiden, Wakil Presiden beserta istri, didampingi Ketua MPR, DPR, dan DPD RI meninggalkan Ruang Sidang Paripurna

Seusai menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026 pada rapat paripurna RI.

Berikut susunan jadwal rapat paripurna DPR RI 15 Agustus 2025:

1. Pukul 12.45-13.25 WIB: Penerimaan Anggota DPR, DPD, dan Tamu Undangan

2. Pukul 13.07-13.10 WIB: Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara

3. Pukul 13.15-13.20 WIB: Presiden tiba di Gedung Nusantara

4. Pukul 13.28 – 13.30 WIB: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI memasuki Ruang Sidang Paripurna

5. Pukul 13.30 - 13.35 WIB: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

6. Pukul 13.42 - 13.57 WIB: Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026

7. Pukul 13.57 - 14.42 WIB: Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya

8. Pukul 14.42 - 14.57 WIB: Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Presiden kepada Ketua DPR, dilanjutkan dengan penyampaian Surat Permintaan Pertimbangan DPD atas RUU APBN dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Ketua DPR kepada Ketua DPD, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara

9. Pukul 14.57 - 15.02 WIB: Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI

10. Pukul 15.07: Rapat Paripurna DPR RI selesai, Presiden RI dan Wakil Presiden RI didampingi Pimpinan DPR RI meninggalkan Ruang Sidang Paripurna