Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PCO: Presiden dan Wapres Terdahulu Diundang Hadiri Pidato Kenegaraan Prabowo

Presiden dan Wapres terdahulu diundang ke pidato kenegaraan Prabowo pada 15 Agustus 2025 di Jakarta, jelang HUT ke-80 RI.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 06:15
Share
Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) atau pelantikan perwira TNI/Polri Tahun 2025 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Youtube Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) atau pelantikan perwira TNI/Polri Tahun 2025 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Youtube Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan undangan resmi telah dikirimkan kepada seluruh presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia untuk menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

Pihaknya berharap kehadiran para pemimpin terdahulu dapat menjadi simbol persatuan dan kerukunan nasional. 

“Undangan sudah disampaikan kepada seluruh presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia. Kita berharap besok akan menjadi momen persatuan nasional, kerukunan nasional, kerukunan para elit politik,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga

Meski belum mengonfirmasi secara pasti apakah Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri akan hadir, Hasan menegaskan undangan telah sampai ke masing-masing tokoh. 

Apalagi, kata Hasan, pidato kenegaraan ini akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 RI, sehingga menjadi momen untuk dihadiri para menteri kabinet, duta besar negara sahabat, serta pimpinan lembaga tinggi negara. 

“Kami berharap besok seluruh presiden, seluruh wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia itu bisa hadir dalam pidato kenegaraan,” tandas Hasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
Premium
28 menit yang lalu

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
Premium
1 jam yang lalu

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Kawal Rangkaian HUT ke-80 RI

Polisi Terjunkan 7.000 Personel untuk Kawal Rangkaian HUT ke-80 RI

Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Prabowo Siap Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Putin Puji Niat Trump Akhiri Perang Ukraina, Buka Peluang Kesepakatan Nuklir
Internasional
13 menit yang lalu

Putin Puji Niat Trump Akhiri Perang Ukraina, Buka Peluang Kesepakatan Nuklir

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus
Humaniora
31 menit yang lalu

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

PCO: Presiden dan Wapres Terdahulu Diundang Hadiri Pidato Kenegaraan Prabowo
Nasional
43 menit yang lalu

PCO: Presiden dan Wapres Terdahulu Diundang Hadiri Pidato Kenegaraan Prabowo

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana
Hukum
48 menit yang lalu

Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

BP Taskin Minta Bahlil Terbitkan Izin Tambang Rakyat di Gunung Sekotong
Nasional
58 menit yang lalu

BP Taskin Minta Bahlil Terbitkan Izin Tambang Rakyat di Gunung Sekotong

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati