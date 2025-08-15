PCO: Presiden dan Wapres Terdahulu Diundang Hadiri Pidato Kenegaraan Prabowo

Presiden dan Wapres terdahulu diundang ke pidato kenegaraan Prabowo pada 15 Agustus 2025 di Jakarta, jelang HUT ke-80 RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan undangan resmi telah dikirimkan kepada seluruh presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia untuk menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

Pihaknya berharap kehadiran para pemimpin terdahulu dapat menjadi simbol persatuan dan kerukunan nasional.

“Undangan sudah disampaikan kepada seluruh presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia. Kita berharap besok akan menjadi momen persatuan nasional, kerukunan nasional, kerukunan para elit politik,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Meski belum mengonfirmasi secara pasti apakah Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri akan hadir, Hasan menegaskan undangan telah sampai ke masing-masing tokoh.

Apalagi, kata Hasan, pidato kenegaraan ini akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 RI, sehingga menjadi momen untuk dihadiri para menteri kabinet, duta besar negara sahabat, serta pimpinan lembaga tinggi negara.

“Kami berharap besok seluruh presiden, seluruh wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia itu bisa hadir dalam pidato kenegaraan,” tandas Hasan.