Link Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo, Mulai Pukul 10.25 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pertama pada 15 Agustus 2025 di Gedung MPR/DPR RI. Cek link streaming untuk menontonnya.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 08:17
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (15/8/2025) untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPR RI. Berikut link live streaming untuk melihat pidato tersebut.

Pidato kenegaraan merupakan rangkaian acara dari sidang tahunan MPR. Tahun ini digelar pada 15 Agustus, meskipun umumnya digelar pada 16 Agustus, satu hari sebelum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia,  17 Agustus.

Alasan pemilihan 15 Agustus karena di tanggal 16 Agustus merupakan hari sabtu. Tentunya sidang ini menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat karena pemerintah akan memaparkan kinerja dan pembukaan rapat paripurna DPR RI serta membahas Rancangan Anggaran Belanja Negara 2026. 

Tak hanya itu, pada momen ini juga para wakil wakyat dari tingkat daerah hingga pusat akan hadir di gedung yang kerap disebut komplek parlemen.

Ada dua agenda penting dalam sidang, yakni pidato kenegaraan dan RAPBN 2026. Masing masing memiliki link streaming yang berbeda.

Untuk pidato kenegaraan  dapat diakses melalui: https://youtube.com/live/ZtR8NKbD92Q?feature=share 

Sedangkan untuk pembahasan RAPBN 2026 https://www.youtube.com/live/Hkc9jh0nAio?si=I2PC9lqfSYX3Uum5


Jadwal Sidang Tahunan MPR/DPR/DPR RI 2025:

1. Pukul 08.00-08.50 WIB: Penerimaan Para Ketua Parlemen Negara Sahabat, Anggota DPR, DPD, dan Tamu Undangan

2. Pukul 08.55-09.00 WIB: Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara

3. Pukul 09.03-09.13 WIB: Presiden tiba di Gedung Nusantara

4. Pukul 09.38-10.03 WIB: Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua MPR

5. Pukul 10.03-10.23 WIB: Pidato Pengantar Ketua DPR

6. Pukul 10.23-10.27 WIB: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto

7. Pukul 10.27-11.12  WIB: Pidato Presiden Republik Indonesia

8. Pukul 11.12-11.15 WIB: Ketua DPR melanjutkan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD

9. Pukul 11.22-11.27 WIB: Penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR

10. Pukul 11.27-11.32 WIB: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

11. Pukul 11.32 WIB: Sidang Selesai.


Jadwal Sidang Paripurna DPR RI 2025:


1. Pukul 12.45-13.25 WIB: Penerimaan Anggota DPR, DPD, dan Tamu Undangan

2. Pukul 13.07-13.10 WIB: Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara

3. Pukul 13.15-13.20 WIB: Presiden tiba di Gedung Nusantara

4. Pukul 13.28 – 13.30 WIB: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI memasuki Ruang Sidang Paripurna

5. Pukul 13.30 - 13.35 WIB: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

6. Pukul 13.42 - 13.57 WIB: Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026

7. Pukul 13.57 - 14.42 WIB: Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya

8. Pukul 14.42 - 14.57 WIB: Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Presiden kepada Ketua DPR, dilanjutkan dengan penyampaian Surat Permintaan Pertimbangan DPD atas RUU APBN dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Ketua DPR kepada Ketua DPD, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara

9. Pukul 14.57 - 15.02 WIB: Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI

10. Pukul 15.07: Rapat Paripurna DPR RI selesai, Presiden RI dan Wakil Presiden RI didampingi Pimpinan DPR RI meninggalkan Ruang Sidang Paripurna 

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Share
