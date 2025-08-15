Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Berikut link dan susunan acara Pidato Kenegaraan dan Pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Jumat (15/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membacakan Pidato Nota Keuangan pada hari ini, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, Prabowo juga akan membacakan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI, di mana ini menjadi yang perdana setelah dirinya dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Diketahui, Pidato Kenegaraan yang pertama akan digelar pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian pidato kedua akan dibacakan pada pukul 14.00 WIB.

Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16:02 — 16:07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyebut sidang hari esok akan dihadiri oleh 1.251 undangan. Sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang dan sisanya hanya di Gedung Nusantara IV untuk nonton bersama (nobar) sidang.

Pembacaan pidato ini pun akan disiarkan langsung melalui berbagai kanal streaming seperti radio, TV, dan Youtube.

Berikut jadwal dan link streaming Sidang Tahunan MPR, pidato kenegaraan, dan nota keuangan Prabowo untuk pertama kalinya sebagai Presiden RI

Jadwal Sidang Tahunan MPR 2025 dan Nota Keuangan 2026

Susunan Acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI:

09.00 – 09.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

09.05 – 09.08: Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI

09.08 – 09.36:

- Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI

- Pembacaan Doa

- Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI

09.36 – 09.56: Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

09.56 – 10.00: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia

10.00 – 10.45: Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

10.45 – 10.48: Ketua DPR RI melanjutkan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2025

10.48 – 10.55: Persembahan Lagu-lagu Nusantara

10.55 – 11.00: Penutupan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

11.00 – 11.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Susunan Acara Sidang Paripurna DPR RI Tentang Nota Keuangan atau RAPN Tahun 2026

