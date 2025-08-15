Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Berikut link dan susunan acara Pidato Kenegaraan dan Pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Jumat (15/8/2025).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 08:08
Share
Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.
Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membacakan Pidato Nota Keuangan pada hari ini, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, Prabowo juga akan membacakan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI, di mana ini menjadi yang perdana setelah dirinya dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Diketahui, Pidato Kenegaraan yang pertama akan digelar pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian pidato kedua akan dibacakan pada pukul 14.00 WIB.

Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16:02 — 16:07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyebut sidang hari esok akan dihadiri oleh 1.251 undangan. Sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang dan sisanya hanya di Gedung Nusantara IV untuk nonton bersama (nobar) sidang.

Baca Juga

Pembacaan pidato ini pun akan disiarkan langsung melalui berbagai kanal streaming seperti radio, TV, dan Youtube.

Berikut jadwal dan link streaming Sidang Tahunan MPR, pidato kenegaraan, dan nota keuangan Prabowo untuk pertama kalinya sebagai Presiden RI 

Jadwal Sidang Tahunan MPR 2025 dan Nota Keuangan 2026

Susunan Acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI:

09.00 – 09.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

09.05 – 09.08: Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI

09.08 – 09.36:

- Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI

- Pembacaan Doa

- Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI

09.36 – 09.56: Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

09.56 – 10.00: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia

10.00 – 10.45: Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

10.45 – 10.48: Ketua DPR RI melanjutkan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2025

10.48 – 10.55: Persembahan Lagu-lagu Nusantara

10.55 – 11.00: Penutupan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

11.00 – 11.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Susunan Acara Sidang Paripurna DPR RI Tentang Nota Keuangan atau RAPN Tahun 2026

Link streaming di halaman berikut...

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results
Premium
9 menit yang lalu

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
2 jam yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Analisis Ekonom Soal IHSG Sempat Tembus 8.000 Jelang Pidato RAPBN 2026 Prabowo

Analisis Ekonom Soal IHSG Sempat Tembus 8.000 Jelang Pidato RAPBN 2026 Prabowo

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Pidato Lengkap Prabowo soal RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Pidato Lengkap Prabowo soal RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%
Nasional
2 jam yang lalu

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026
Nasional
2 jam yang lalu

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas
Nasional
3 jam yang lalu

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru
Nasional
3 jam yang lalu

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo
Nasional
4 jam yang lalu

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

2

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

3

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

4

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

5

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Grab Indonesia Raih Rekor MURI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

2

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

3

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

4

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

5

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara