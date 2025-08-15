Bisnis Indonesia Premium
Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal

Ketua MPR Ahmad Muzani memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal dan solusi gizi buruk di Indonesia.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni
Jumat, 15 Agustus 2025 | 10:06
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 10 Februari 2025. Dok Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 10 Februari 2025. Dok Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut masyarakat mulai merasakan sederet program Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal itu disampaikan Ahmad dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

“Kita patut bersyukur atas pencapaian dalam program pemerintah yang layak dicatat dan kini mulai dirasakan manfaatnya,” ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa Indonesia. “Makan bergizi gratis, program ini bukan sekadar memberikan makan tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa,” ujarnya.

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menuturkan bahwa gizi buruk hingga stunting merupakan permasalahan serius bagi pemerintah.

“Kita tahu gizi buruk, stunting adalah masalah serius kita, melalui program ini pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi, sehingga mereka bisa tumbuh sehat kuat dan cerdas,” tuturnya.

Dia menyebut bahwa program MBG juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi.

Lebih lanjut, Ahmad menambahkan bahwa program lainnya yang diusung Presiden Prabowo melalui KopDes Merah Putih juga menjadi penggerak ekonomi.

“Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi,” ujarnya.

Ahmad mengungkap KopDes Merah Putih bertujuan untuk membangun ekonomi masyarakat desa. “Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil,” tuturnya.

MBG dan KopDes

Pemerintah menargetkan program MBG melayani 82,9 juta penerima manfaat dan 30.000 titik SPPG di Tanah Air hingga akhir tahun. Adapun, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyerap dana senilai Rp76 triliun di akhir Desember tahun ini untuk merealisasikan program MBG.

Sampai dengan 5 Agustus 2025, BGN telah menyedot anggaran Rp7,9 triliun. Nilainya lebih tinggi dari perkiraan BGN yang hanya bakal menyerap Rp6 triliun di akhir Juli 2025.

Pada periode yang sama, BGN telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat dan memiliki 3.338 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Dadan menuturkan, BGN juga telah mempekerjakan relawan di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga membentuk lebih dari 80.000 KopDes/Kel Merah Putih yang akan menjalankan enam jenis usaha untuk menggerakkan ekonomi desa dan kelurahan.

Nantinya, akan ada enam jenis gerai usaha utama yang dijalankan KopDe/Kel Merah Putih, yakni gerai sembako, gerai apotek desa, gerai klinik desa, gerai kantor koperasi, gerai unit simpan pinjam, serta gerai pergudangan dan logistik.

KopDes/Kel Merah Putih juga bisa menjalankan kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum. Untuk diketahui, Indonesia memiliki 83.762 desa/kelurahan.

Puluhan ribu unit KopDes/Kel Merah Putih itu terdiri dari 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru.

Selain itu, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih sebanyak 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko

