604 Anggota Legislatif Hadir di Pidato Kenegaraan Prabowo, 128 Orang Absen

Bisnis.com, JAKARTA – Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) resmi dibuka untuk umum, Jumat (15/8/2025).



Pembukaan sidang dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dia menyebut sidang dihadiri 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Artinya,



“Sesuai catatan daftar yang disampaikan Sekretariat MPR sampai saat ini telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD,” kata Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (15/8/2025).



Dia mengatakan sesuai ketentuan pasal 99 huruf c tata tertib MPR dan pasal 281 ayat (1) tata tertib DPR, pasal 206 ayat 5 tata tertib DPD, sidang tahunan tersebut secara resmi dibuka.



“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2025 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh presiden dan pidato kenegaraan presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,”



Adapun tokoh penting yang hadir, diantaranya Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, istri presiden ke-4 Sinta Nuriyah Wahid, istri Wakil Presiden ke-9 Soraya Hamzah Haz, Ketua DPR Puan Maharani.



Diketahui ada dua agenda penting dalam sidang, yakni pidato kenegaraan dan RAPBN 2026. Masing masing memiliki link streaming yang berbeda.



Untuk pidato kenegaraan dapat diakses melalui link berikut ini: https://www.youtube.com/live/0s2Nq66LlOY?si=W8KRIaqOCx6zznt1

Sedangkan untuk pembahasan RAPBN 2026 dapat ditonton di link berikut ini: https://www.youtube.com/live/Hkc9jh0nAio?si=I2PC9lqfSYX3Uum5