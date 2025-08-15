Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Deretan Menteri Prabowo Tiba di Sidang Tahunan MPR, Meutya Hafid Berkebaya Pink

Menteri Kabinet Prabowo hadir di Sidang Tahunan MPR 2025, termasuk Meutya Hafid. Presiden Prabowo akan bacakan dua pidato kenegaraan.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:43
Share
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Para menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Meutya Hafid dan Agus Gumiwang, hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025 di Kompleks Senayan DPR RI.
  • Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membacakan dua pidato kenegaraan pada peringatan HUT ke-80 RI, yaitu laporan kinerja pemerintahan dan pengantar Rancangan APBN 2026.
  • Meutya Hafid mengenakan kebaya pink dan Agus Gumiwang mengenakan setelan jas tanpa kopiah saat menghadiri sidang tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan menteri anggota Kabinet Merah Putih terpantau hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025), di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Berdasarkan pantauan Bisnis, para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto memasuki area Kompleks Senayan DPR RI. Termasuk Meutya Hafid yang terpantau hadir pada pukul 08.24 WIB dan diikuti dengan Agus Gumiwang pada 08.25 WIB.

Meutya berjalan perlahan dengan mengenakan kebaya bernuansa merah muda alias pink. Dirinya sempat berhenti di depan pintu masuk gedung untuk mengabadikan momen tersebut.

Sementara Agus Gumiwang memasuki gedung Sidang Tahunan MPR 2025 mengenakan setelan jas tanpa mengenakan kopiah, seperti menteri-menteri laki-laki lainnya dan tanpa didampingi istri.

Kedua menteri tersebut termasuk jajaran pembantu presiden yang terpantau hadir paling akhir dari menteri lainnya.

Pasalnya tak selang berapa lama dari kehadirannya, Presiden Prabowo hadir pada pukul 08.35 yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca Juga

Sebelumnya, sejumlah menteri ekonomi sudah lebih dahulu hadir. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba sekitar pukul 07.50 WIB, bersamaan dengan Ketua DPR Puan Maharani. Dia tampak mengenakan kebaya berwarna ungu kecoklatan, dengan aksesoris motif bunga di dada kiri dan selendang di bahu kanan.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti hadir pada pukul 08.11 WIB, dilanjutkan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terpantau hadir pada pukul 08.16 WIB, tanpa didampingi sang istri.

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy hadir pada pukul 08.19 WIB.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan dua pidato kenegaraan untuk pertama kali di masa jabatannya sebagai RI 1 pada Jumat (15/8/2025) sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI).

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan ada dua pidato kenegaraan yang bakal disampaikan oleh Presiden Prabowo, yaitu Pidato Kenegaraan saat Sidang Istimewa MPR/DPR RI dan Nota Keuangan terkait postur rancangan APBN 2026.

"Pidato pertama akan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisi laporan kinerja pemerintahan yang telah berjalan hampir 300 hari atau sekitar 10 bulan," kata Hasan Nasbi di Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Sementara itu, lanjutnya, pidato kedua akan disampaikan pada pukul 14.30 WIB di depan Rapat Paripurna DPR RI, berisi pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
8 menit yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?
Premium
38 menit yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI

Singgung Sekolah Rakyat di Sidang Tahunan, Muzani: Jawaban Pemerataan Pendidikan

Singgung Sekolah Rakyat di Sidang Tahunan, Muzani: Jawaban Pemerataan Pendidikan

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

Banggar DPR Kode Target Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,4% di RAPBN 2026

Banggar DPR Kode Target Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,4% di RAPBN 2026

Nota Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Tiba di Parlemen Berkebaya Ungu

Nota Keuangan, Menkeu Sri Mulyani Tiba di Parlemen Berkebaya Ungu

Indikator Keuangan dan Asumsi Makro RAPBN 2026 dalam Nota Keuangan

Indikator Keuangan dan Asumsi Makro RAPBN 2026 dalam Nota Keuangan

Bacaan Doa Malam Tirakatan 17 Agustus Agar Mendapat Syafaat

Bacaan Doa Malam Tirakatan 17 Agustus Agar Mendapat Syafaat

Isi Teks Proklamasi Kemerdekaan yang Asli dan Sejarah Terciptanya

Isi Teks Proklamasi Kemerdekaan yang Asli dan Sejarah Terciptanya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal
Nasional
1 menit yang lalu

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal

Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI
Nasional
7 menit yang lalu

Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI

Momen Gibran Ganti Warna Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR
Nasional
12 menit yang lalu

Momen Gibran Ganti Warna Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?
Nasional
15 menit yang lalu

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?

Rusia Gelar Ekspedisi Laut Kutub Utara, Orang Indonesia Ikut Terlibat
Internasional
19 menit yang lalu

Rusia Gelar Ekspedisi Laut Kutub Utara, Orang Indonesia Ikut Terlibat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)