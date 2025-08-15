Bisnis Indonesia Premium
Puan Nyanyikan Lagu Imagine dari John Lennon di Pidato Sidang Tahunan MPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani menyanyikan "Imagine" karya John Lennon di Sidang MPR RI di sela-sela pidato Sidang Tahunan MPR RI
Jessica Gabriela Soehandoko
Jessica Gabriela Soehandoko - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 10:49
Ketua DPR RI membahas soal peran perempuan dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025)./Tangkapan layar YouTube TV Parlemen
Ketua DPR RI membahas soal peran perempuan dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025)./Tangkapan layar YouTube TV Parlemen
Ringkasan Berita
  • Puan Maharani menyanyikan lagu Imagine dari John Lennon saat membahas kesetaraan gender dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI.
  • Dia menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional, mengingat perempuan menyumbang 49% dari populasi Indonesia.
  • Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai 21,9%, tertinggi dalam sejarah, meski masih di bawah target ideal 30%.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyanyikan lagu Imagine karya John Lennon di sela-sela pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat pagi (15/8/2025).

Lagu tersebut dia nyanyikan saat membahas kesetaraan gender. Puan menuturkan bahwa laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama serta memikul tanggung jawab yang setara dalam membangun peradaban.

“Seperti lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people, sharing all the world,” ujar Puan sambil menyanyikan seluruh bait lirik lagu tersebut dalam pidatonya tersebut.

Momen tersebut disambut senyum lebar dan tepuk tangan dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya, Puan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus hidup sejahtera, sebagai bagian dari hakikat pembangunan nasional. Dia menggarisbawahi bahwa setengah dari potensi pembangunan Indonesia adalah perempuan, mengingat komposisinya mencapai 49% dari total populasi.

Dalam era pembangunan inklusif, dia mengatakan keberadaan dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), tetapi juga prasyarat keberhasilan pembangunan ekonomi sosial.

Puan juga mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

“Yaitu sekitar 21,9% atau 127 dari 580 anggota DPR RI adalah perempuan,” jelas Puan.

Meski demikian, dia mengakui capaian itu masih jauh dari target ideal minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Sebagai catatan, lagu Imagine karya John Lennon dirilis pada 1971 di tengah kecamuk Perang Vietnam. Lagu ini menyuarakan pesan-pesan perdamaian merespons krisis geopolitik tersebut.

Penulis : Jessica Gabriela Soehandoko
Editor : Iim Fathimah Timorria

