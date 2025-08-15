Bisnis Indonesia Premium
Sidang Tahunan MPR, Puan Bicara #IndonesiaGelap hingga Bendera One Piece

Ketua DPR RI Puan Maharani membahas kritik kreatif masyarakat di Sidang MPR, mulai dari #IndonesiaGelap hingga Bendera One Piece, sebagai aspirasi rakyat.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 11:08
Ketua DPR RI Puan Maharani membawakan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025)./Tangkapan layar YouTube TV Parlemen
Ketua DPR RI Puan Maharani membawakan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025)./Tangkapan layar YouTube TV Parlemen
Ringkasan Berita
  • Puan Maharani menyoroti fenomena tagar dan simbol seperti #IndonesiaGelap dan Bendera One Piece sebagai bentuk kritik kreatif dari masyarakat.
  • Fenomena ini menunjukkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui media sosial dengan bahasa zaman mereka sendiri.
  • Puan menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menanggapi kritik agar tidak memecah belah, tetapi menjadi cahaya yang menerangi jalan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal sejumlah fenomena yang sempat meramaikan diskusi nasional, mulai dari tagar #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu hingga Bendera One Piece, dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).

Dia mengatakan fenomena-fenomena tersebut adalah wujud dari kritik masyarakat yang disampaikan dalam medium dan cara yang kreatif. 

Kritikan-kritikan tersebut, kata Puan, disampaikan masyarakat melalui media sosial sebagai corong suara publik.

“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti “kabur aja dulu”, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” kata dia.

Menurut cucu Proklamator RI tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat saat ini disampaikan sesuai dengan bahasa zaman mereka sendiri.

Dia meneruskan bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang didengar bukanlah sekadar kata atau gambar saja. Dia mengatakan setiap kata dan pesan tersebut membawa keresahan.

“Dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka,” ucapnya.

Lebih jauh, Puan juga berharap semua bentuk kritik yang disampaikan rakyat tidak menjadi bara yang dapat membakar persaudaraan alias memecah belah bangsa.

“Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan. Akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan,” tutup dia.

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Iim Fathimah Timorria

Prabowo Soroti Minyak Goreng Langka Saat Produksi Sawit Melimpah: Sungguh Aneh
Nasional
1 menit yang lalu

Prabowo Soroti Minyak Goreng Langka Saat Produksi Sawit Melimpah: Sungguh Aneh

Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam
Nasional
4 menit yang lalu

Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam

Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia
Nasional
7 menit yang lalu

Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia

Pidato Kenegaraan Presiden, Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Penerima
Nasional
10 menit yang lalu

Pidato Kenegaraan Presiden, Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Penerima

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
Nasional
20 menit yang lalu

Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

