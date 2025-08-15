Bisnis Indonesia Premium
Bacaan Doa Malam Tirakatan 17 Agustus Agar Mendapat Syafaat

Berikut bacaan doa malam tirakatan yang dibaca pada malam 17 Agustus.
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:39
Anggota Paskibraka 2024 asal Kalimantan Timur Livenia Evelyn Kurniawan (kedua kiri) bersama anggota Paskibraka lainnya membawa duplikat Bendera Pusaka untuk dikibarkan dalam upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Anggota Paskibraka 2024 asal Kalimantan Timur Livenia Evelyn Kurniawan (kedua kiri) bersama anggota Paskibraka lainnya membawa duplikat Bendera Pusaka untuk dikibarkan dalam upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Malam tirakatan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia akan dilakukan serentak oleh sebagian masyarakat menjelang 17 Agustus.

Tirakatan merupakan tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Biasanya, tirakatan dilakukan pada malam hari pada tanggal 16 Agustus di tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan.

Masyarakat akan berkumpul dan bersama-sama melakukan kegiatan yang bisa membangkitkan rasa solidaritas dan kebersamaan.

Di dalam tirakatan biasanya diselipkan kegiatan seperti membaca doa bersama, pemotongan tumpeng, pemutaran film pahlawan, hingga bernyanyi bersama.

Dilansir dari laman jogjaprov.go.id, berikut adalah contoh doa bersama yang dipanjatkan pada malam tirakatan menuju HUT RI 17 Agustus:

Baca Juga

1. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur dari lubuk hati kami yang mendalam kami panjatkan hanya kehadiratMu, pada saat ini kami berkumpul dan bertafakur pada malam tirakatan untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan Kusuma Bangsa yang dengan gigih dan rela berkorban untuk meraih kemerdekaan dan kejayaan Bangsa

2. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami adalah nikmat yang telah ditebus dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan kusuma bangsa. Untuk itu, dengan penuh tulus ikhlas kami memohon ke hadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa para pahlawan bangsa kami, berkenan pula menerima amal bakti mereka sebagai Syuhada.

3. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pelimpah Nikmat, jadikanlah kami sebagai bangsa yang pandai bersyukur dan bangsa yang senantiasa menghargai dan berterimakasih atas jasa para pahlawannya. Semoga kami dapat mewarisi semangat juang para pahlawan dan dapat meneruskan perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa kami demi pembangunan bangsa yang berkeadilan.

4. Ya Allah Tuhan Yang Maha Bijaksana, tingkatkan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin serta kewaspadaan bangsa kami untuk tetap utuh menjaga persatuan dan kesatuan, hindarkan pula kami dari berbagai perselisihan, permusuhan dan serta mudahkanlah kami dalam mengatasi berbagai hambatan, tantangan dan gangguan dalam mewujudkan stabilitas dan ketahanan nasional.

5. Ya Allah Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orangtua kami dan dosa para pahlawan kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sejarah dan Makna Malam Tirakatan

