Apa Itu Malam Tirakatan 17 Agustus? Berikut Sejarah dan Maknanya

Makna dan sejarah malam tirakatan yang biasa dilakukan masyarakat pada malam 17 Agustus.

Bisnis.com, JAKARTA - Malam tirakatan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia akan dilakukan serentak oleh sebagian masyarakat menjelang 17 Agustus.

Tirakatan merupakan tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Biasanya, tirakatan dilakukan pada malam hari pada tanggal 16 Agustus di tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan.

Masyarakat akan berkumpul dan bersama-sama melakukan kegiatan yang bisa membangkitkan rasa solidaritas dan kebersamaan.

Di dalam tirakatan biasanya diselipkan kegiatan seperti membaca doa bersama, pemotongan tumpeng, pemutaran film pahlawan, hingga bernyanyi bersama.

Sejarah dan Makna Malam Tirakatan

Tirakatan merupakan kegiatan "tirakat" yang dilakukan untuk merenung, berdoa, dan melakukan laku batin tertentu.

Namun dalam konteks kemerdekaan, tirakatan dilakukan untuk berkumpul bersama masyarakat menyambut datangnya Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus.

Dalam sejarahnya, tirakatan merupakan tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan setahun sekali sebagai refleksi diri.

Di dalamnya dilakukan pula kegiatan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.

Biasanya tirakatan dilakukan oleh seluruh masyarakat di tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan di balai desa atau halaman rumah agar terciptanya keharmonisan dan kebersamaan.

Tradisi ini sudah ada sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (9), dimaksudkan untuk mengenang jasa pahlawan bangsa Indonesia atas perjuangannya membangun negeri, dan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia.

Malam tirakatan 17 Agustus umumnya diselenggarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari doa bersama, mendengarkan cerita sejarah, hingga pentas seni.

Doa Malam Tirakatan

Dilansir dari laman jogjaprov.go.id, berikut adalah contoh doa bersama yang dipanjatkan pada malam tirakatan menuju HUT RI 17 Agustus: