Sidang Tahunan MPR RI Bakal Tayangkan Video Capaian Kepemimpinan Prabowo

Sidang Tahunan MPR RI akan menayangkan video capaian Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia, menampilkan proyek selama 10 bulan kepemimpinannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Agenda sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk pertama kalinya bakal menayangkan video pencapaian Kepemimpinan Presiden ke-8 Indonesia yakni Prabowo Subianto.

Berdasarkan susunan acara yang diterima Bisnis, penayangan video itu bakal dilakukan pada pukul 10.23 WIB, tepat setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyampaikan pidato pengantarnya.

Adapun, pidato kebangsaan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia baru akan disampaikannya setelah penayangan video rampung, tepatnya pada pukul 10.27 WIB.

Nantinya, video tersebut bakal menampilkan daftar proyek yang berhasil direalisasikan Prabowo selama 10 bulan kepemimpinannya sejak dia dilantik pada Oktober 2024.

Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.

Selain itu, Prabowo juga bakal membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada sore harinya.

Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

Sedangkan, agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11.05 WIB.

Sementara itu, pada pukul 14.35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.