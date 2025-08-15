Bisnis Indonesia Premium
Sidang Tahunan MPR RI Bakal Tayangkan Video Capaian Kepemimpinan Prabowo

Sidang Tahunan MPR RI akan menayangkan video capaian Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia, menampilkan proyek selama 10 bulan kepemimpinannya.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:09
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Agenda sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk pertama kalinya bakal menayangkan video pencapaian Kepemimpinan Presiden ke-8 Indonesia yakni Prabowo Subianto.

Berdasarkan susunan acara yang diterima Bisnis, penayangan video itu bakal dilakukan pada pukul 10.23 WIB, tepat setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyampaikan pidato pengantarnya.

Adapun, pidato kebangsaan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia baru akan disampaikannya setelah penayangan video rampung, tepatnya pada pukul 10.27 WIB.

Nantinya, video tersebut bakal menampilkan daftar proyek yang berhasil direalisasikan Prabowo selama 10 bulan kepemimpinannya sejak dia dilantik pada Oktober 2024.

Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.

Selain itu, Prabowo juga bakal membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada sore harinya. 

Sedangkan, agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11.05 WIB. 

Sementara itu, pada pukul 14.35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
