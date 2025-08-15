Bisnis Indonesia Premium
Titiek Soeharto Tiba di Sidang Tahunan MPR, Setelah Kedatangan Prabowo

Setelah Presiden Prabowo muncul, tak lama kemudian Titiek Soeharto tiba di Sidang Tahunan MPR.
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:23
Titiek Soeharto menghadiri Sidang Tahunan MPR 2025 mengenakan kebaya warna biru/tangkapan layar
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto tiba di Kompleks Parlemen tak lama setelah kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025).

Prabowo tiba sekitar pukul 08.33 WIB mengenakan setelan jas abu-abu dan dasi biru muda. Beberapa menit kemudian, Titiek hadir dengan kebaya biru muda, senada dengan warna dasi Prabowo.

Titiek Soeharto juga melengkapi penampilannya dengan gelang dan tas berwarna serupa. Adapun, Dia tampak tersenyum saat memasuki ruang sidang saat berjalan ke tempat duduknya. 

Sebelum keduanya tiba, sejumlah pejabat negara dan para menteri Kabinet Merah Putih telah hadir. 

Mereka di antaranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kepala Kepolisian Negara Rep Ind Listyo Sigit, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.

Selain itu, Prabowo juga bakal membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada sore harinya. 

Pidato kenegaraan merupakan rangkaian acara dari sidang tahunan MPR. Tahun ini digelar pada 15 Agustus, meskipun umumnya digelar pada 16 Agustus, satu hari sebelum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus.

