Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

Berikut contoh teks MC untuk malam tirakatan 17 Agustus yang bisa dijadikan referensi oleh masyarakat.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 06:27
Share
Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara. Penjualan pernak-pernik, seperti bendera, pakaian, topi, umbul-umbul dan lainnya mulai marak jelang 17 Agustus 2025./Bisnis-Himawan L. Nugraha
Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara. Penjualan pernak-pernik, seperti bendera, pakaian, topi, umbul-umbul dan lainnya mulai marak jelang 17 Agustus 2025./Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, sebagian masyarakat akan melakukan tirakatan.

Tirakatan merupakan tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Biasanya, tirakatan dilakukan pada malam hari pada tanggal 16 Agustus di tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan.

Masyarakat akan berkumpul dan bersama-sama melakukan kegiatan yang bisa membangkitkan rasa solidaritas dan kebersamaan.

Di dalam tirakatan biasanya diselipkan kegiatan seperti membaca doa bersama, pemotongan tumpeng, pemutaran film pahlawan, hingga bernyanyi bersama.

Berikut ini contoh teks MC yang bisa dijadikan rujukan untuk acara malam tirakatan 17 Agustus.

Baca Juga

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, para tokoh masyarakat, bapak ibu warga sekalian, serta adik-adik generasi muda yang kami banggakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena malam ini kita dapat berkumpul dalam acara malam tirakatan dalam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam ini sebagai berikut:

Pembukaan
Doa bersama
Sambutan dari tokoh masyarakat
Pemotongan tumpeng
Hiburan
Penutup

Masuk ke acara pertama yakni pembukaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara malam tirakatan malam ini resmi dimulai.

Selanjutnya, doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak/Ibu.... Mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur. Di kesempatan yang sama, mari memohon agar bangsa kita semakin maju dan sejahtera.

Berikutnya, sambutan dari tokoh masyarakat. Kepada Bapak/Ibu..., kami persilakan.

Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin oleh Bapak/Ibu.... Setelah pemotongan tumpeng selesai, hadirin dapat menikmati makan bersama.

Masuk ke acara berikutnya yakni hiburan. Setelah ini akan ada sejumlah penampilan dari adik-adik yang akan menampilkan tarian dan nyanyian untuk menyebarkan semangat kemerdekaan kepada kita semua.

Sampailah kita di acara yang terakhir yakni penutup. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Mari kita terus jaga semangat kemerdekaan ini, tidak hanya hari ini, tapi setiap hari. Kami ucapkan pula permohonan maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum wr wb.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results
Premium
10 menit yang lalu

Analysts Maintain Bullish Calls for GOTO Following H1 Results

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
2 jam yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bacaan Doa Malam Tirakatan 17 Agustus Agar Mendapat Syafaat

Bacaan Doa Malam Tirakatan 17 Agustus Agar Mendapat Syafaat

Apa Itu Malam Tirakatan 17 Agustus? Berikut Sejarah dan Maknanya

Apa Itu Malam Tirakatan 17 Agustus? Berikut Sejarah dan Maknanya

Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam

Biografi HOS Tjokroaminoto: Guru Para Pendiri Bangsa dan Tokoh Sarekat Islam

Ragam Promo Hiburan Spesial Kemerdekaan: Timezone, Cinepolis, hingga XXI

Ragam Promo Hiburan Spesial Kemerdekaan: Timezone, Cinepolis, hingga XXI

KDM Pastikan Instruksi Presiden Prabowo di Pidato Kenegaraan Sudah Dikerjakan

KDM Pastikan Instruksi Presiden Prabowo di Pidato Kenegaraan Sudah Dikerjakan

Lomba Memasak Bergizi Festival Kemerdekaan

Lomba Memasak Bergizi Festival Kemerdekaan

Isi Teks Proklamasi Kemerdekaan yang Asli dan Sejarah Terciptanya

Isi Teks Proklamasi Kemerdekaan yang Asli dan Sejarah Terciptanya

100 Caption Kemerdekaan 17 Agustus 2025: Inspiratif untuk Media Sosial

100 Caption Kemerdekaan 17 Agustus 2025: Inspiratif untuk Media Sosial

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%
Nasional
2 jam yang lalu

Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026
Nasional
2 jam yang lalu

Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp185 Triliun untuk Belanja Pertahanan dan Alutsista 2026

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas
Nasional
3 jam yang lalu

Dari MBG Hingga Danantara, Ini Pidato Prabowo Terkait 8 Program Prioritas

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru
Nasional
3 jam yang lalu

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo
Nasional
4 jam yang lalu

Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

2

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

3

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

4

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

5

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Grab Indonesia Raih Rekor MURI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Besaran Gaji PNS Saat Ini, Benarkah akan Diumumkan Naik oleh Prabowo?

2

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

3

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

4

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

5

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara