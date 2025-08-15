Berikut contoh teks MC untuk malam tirakatan 17 Agustus yang bisa dijadikan referensi oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, sebagian masyarakat akan melakukan tirakatan.

Tirakatan merupakan tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Biasanya, tirakatan dilakukan pada malam hari pada tanggal 16 Agustus di tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan.

Masyarakat akan berkumpul dan bersama-sama melakukan kegiatan yang bisa membangkitkan rasa solidaritas dan kebersamaan.

Di dalam tirakatan biasanya diselipkan kegiatan seperti membaca doa bersama, pemotongan tumpeng, pemutaran film pahlawan, hingga bernyanyi bersama.

Berikut ini contoh teks MC yang bisa dijadikan rujukan untuk acara malam tirakatan 17 Agustus.

Contoh Teks MC untuk Malam Tirakatan 17 Agustus

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, para tokoh masyarakat, bapak ibu warga sekalian, serta adik-adik generasi muda yang kami banggakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena malam ini kita dapat berkumpul dalam acara malam tirakatan dalam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam ini sebagai berikut:

Pembukaan

Doa bersama

Sambutan dari tokoh masyarakat

Pemotongan tumpeng

Hiburan

Penutup

Masuk ke acara pertama yakni pembukaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara malam tirakatan malam ini resmi dimulai.

Selanjutnya, doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak/Ibu.... Mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur. Di kesempatan yang sama, mari memohon agar bangsa kita semakin maju dan sejahtera.

Berikutnya, sambutan dari tokoh masyarakat. Kepada Bapak/Ibu..., kami persilakan.

Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin oleh Bapak/Ibu.... Setelah pemotongan tumpeng selesai, hadirin dapat menikmati makan bersama.

Masuk ke acara berikutnya yakni hiburan. Setelah ini akan ada sejumlah penampilan dari adik-adik yang akan menampilkan tarian dan nyanyian untuk menyebarkan semangat kemerdekaan kepada kita semua.

Sampailah kita di acara yang terakhir yakni penutup. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Mari kita terus jaga semangat kemerdekaan ini, tidak hanya hari ini, tapi setiap hari. Kami ucapkan pula permohonan maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum wr wb.