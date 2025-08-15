Bisnis Indonesia Premium
Sidang Tahunan MPR, Jokowi-Zulhas Hadiri Sidang Tahunan DPR

Presiden Jokowi dan Menko Pangan Zulhas menghadiri Sidang Tahunan MPR 2025 di DPR. Presiden Prabowo akan membacakan dua pidato kenegaraan penting.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni
Jumat, 15 Agustus 2025 | 08:33
Presiden ke-7 Jokowi menghadiri Sidang Tahunan MPR 2025/tangkapan layar
Presiden ke-7 Jokowi menghadiri Sidang Tahunan MPR 2025/tangkapan layar

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet pembantu Presiden Prabowo Subianto telah memasuki Gedung DPR untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto terpantau telah memasuki area Kompleks Senayan DPR RI. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli datang pada pukul 08.02 WIB, mengenakan setelan jas dan kopiah. Lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama sang istri pada 08.06 WIB.

Tidak berselang lama, Presiden Joko Widodo atau yang sering disapa Jokowi datang yang juga mengenakan setelan jas dan kopiah hitam pada pukul 08.08 WIB. Presiden ke-7 RI itu datang tanpa didampingi sang istri Iriana Joko Widodo. Tak lupa, Jokowi juga melambaikan tangan ke awak media.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga tiba di DPR pada pukul 08.11 WIB.

Ketua DPR Puan Maharani terpantau hadir pada pukul 08.16. Setelahnya, pada pukul 08.18 WIB, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri.

Saat Wapres Gibran hadir, sekelompok marching band segera menggaungkan drum dan terompet. Ketiganya —Wapres Gibran Rakabuming Raka, sang istri, dan Ketua MPR Puan Maharani, masuk bersamaan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan dua pidato kenegaraan untuk pertama kali di masa jabatannya sebagai RI 1 pada Jumat (15/8/2025) sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI). 

Sebelumnya, Kepala Kantor  Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan ada dua pidato kenegaraan yang bakal disampaikan oleh Presiden Prabowo, yaitu Pidato Kenegaraan saat Sidang Istimewa MPR/DPR RI dan Nota Keuangan terkait postur rancangan APBN 2026.

"Pidato pertama akan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisi laporan kinerja pemerintahan yang telah berjalan hampir 300 hari atau sekitar 10 bulan," kata Hasan Nasbi di  Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Sementara itu, lanjutnya, pidato kedua akan disampaikan pada pukul 14.30 WIB di depan Rapat Paripurna DPR RI, berisi pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Novita Sari Simamora

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal
Nasional
45 detik yang lalu

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal

Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI
Nasional
6 menit yang lalu

Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI

Momen Gibran Ganti Warna Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR
Nasional
11 menit yang lalu

Momen Gibran Ganti Warna Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?
Nasional
14 menit yang lalu

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?

Rusia Gelar Ekspedisi Laut Kutub Utara, Orang Indonesia Ikut Terlibat
Internasional
18 menit yang lalu

Rusia Gelar Ekspedisi Laut Kutub Utara, Orang Indonesia Ikut Terlibat

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+

