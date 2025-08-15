Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Singgung Sekolah Rakyat di Sidang Tahunan, Muzani: Jawaban Pemerataan Pendidikan

Ketua MPR Ahmad Muzani menyoroti Program Sekolah Rakyat sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia, menargetkan anak-anak miskin agar mendapat akses belajar.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 09:41
Share
Ketua MPR Ahmad Muzani (dari kiri) bersama dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ketua MPR Ahmad Muzani (dari kiri) bersama dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani menyinggung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

Ahmad Muzani menuturkan program Sekolah Rakyat merupakan jawaban strategis dalam rangka mendorong akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lewat program ini, tambah Muzani, anak-anak yang hidup di garis kemiskinan dipastikan dapat tetap mendapatkan hak untuk belajar.

"Sekolah Rakyat merupakan jawaban strategis pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas," jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).

Dia mengaku optimistis program Sekolah Rakyat bakal meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi stiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik," tandasnya. 

Baca Juga

Untuk diketahui, Sekolah Rakyat masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan sebanyak 159 Sekolah Rakyat yang masuk ke dalam pembangunan tahap I dapat rampung sepenuhnya dan mulai beroperasi pada Agustus 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa konstruksi Sekolah Rakyat tahap I terbagi ke dalam 3 gelombang pembangunan. Yakni Tahap 1A, Tahap 1B dan Tahap 1C yang menyisakan pengerjaan melengkapi meubeler. 

"Sekolah Rakyat menyasar masyarakat yang belum mendapat akses pendidikan layak, sekaligus menjadi salah satu strategi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kemandirian sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).

Secara terperinci, konstruksi Sekolah Rakyat Tahap 1A sebanyak 63 lokasi saat ini telah rampung pembangunannya dan sudah beroperasi sejak 14 Juli 2025, Tahap 1B sebanyak 37 lokasi sudah fungsional pada 31 Juli 2025, dan Tahap 1C sebanyak 59 lokasi masih dalam penyelesaian tahap akhir. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
7 menit yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?
Premium
37 menit yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal

Sidang Tahunan MPR RI Bakal Tayangkan Video Capaian Kepemimpinan Prabowo

Sidang Tahunan MPR RI Bakal Tayangkan Video Capaian Kepemimpinan Prabowo

Prabowo Tiba di Sidang Tahunan MPR Perdana, Didampingi Teddy

Prabowo Tiba di Sidang Tahunan MPR Perdana, Didampingi Teddy

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI

Deretan Menteri Prabowo Tiba di Sidang Tahunan MPR, Meutya Hafid Berkebaya Pink

Deretan Menteri Prabowo Tiba di Sidang Tahunan MPR, Meutya Hafid Berkebaya Pink

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

Profil Sugiono: dari Perwira TNI, Menlu, hingga Sekjen Partai Gerindra

Profil Sugiono: dari Perwira TNI, Menlu, hingga Sekjen Partai Gerindra

Sah! Prabowo Tunjuk Sugiono jadi Sekjen Gerindra, Gantikan Ahmad Muzani

Sah! Prabowo Tunjuk Sugiono jadi Sekjen Gerindra, Gantikan Ahmad Muzani

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal
Nasional
1 menit yang lalu

Di Hadapan Prabowo, Ketua MPR Sebut MBG Penggerak Ekonomi Lokal

Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI
Nasional
7 menit yang lalu

Polisi Terjunkan 2.975 Personel Kawal Sidang Tahunan MPR RI

Momen Gibran Ganti Warna Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR
Nasional
12 menit yang lalu

Momen Gibran Ganti Warna Dasi dari Merah ke Biru di Sidang Tahunan MPR

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?
Nasional
15 menit yang lalu

SBY dan Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Kemana Megawati?

Rusia Gelar Ekspedisi Laut Kutub Utara, Orang Indonesia Ikut Terlibat
Internasional
19 menit yang lalu

Rusia Gelar Ekspedisi Laut Kutub Utara, Orang Indonesia Ikut Terlibat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

2

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

3

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Bocoran Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Prabowo Hari Ini (15/8)