Hadiri Sidang Tahunan MPR RI, Luhut Tiba di Kompleks Parlemen

Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 dengan mengenakan jam hitam
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah
Jumat, 15 Agustus 2025 | 08:37
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Parlemen untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang digelar hari ini, Jumat (15/8/2025).

Luhut tiba pada pukul 08.20. Dia tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam. 

Mantan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu dengan yakin melangkah memasuki gedung parlemen. Awak media pun sempat menyapa Luhut, namun dia tak menanggapi.

Sebelum Luhut, sejumlah pejabat negara dan para menteri Kabinet Merah Putih telah datang lebih dulu. Mereka di antaranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kepala Kepolisian Negara Rep Ind Listyo Sigit, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.

Selain itu, Prabowo juga bakal membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada sore harinya. 

Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. 

Sedangkan, agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11.05 WIB. 

Sementara itu, pada pukul 14.35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

Pidato kenegaraan merupakan rangkaian acara dari sidang tahunan MPR. Tahun ini digelar pada 15 Agustus, meskipun umumnya digelar pada 16 Agustus, satu hari sebelum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia,  17 Agustus.

Alasan pemilihan 15 Agustus karena di tanggal 16 Agustus merupakan hari sabtu. Tentunya sidang ini menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat karena pemerintah akan memaparkan kinerja dan pembukaan rapat paripurna DPR RI serta membahas Rancangan Anggaran Belanja Negara 2026. 

Tak hanya itu, pada momen ini juga para wakil rakyat dari tingkat daerah hingga pusat akan hadir di gedung yang kerap disebut komplek parlemen.

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Leo Dwi Jatmiko

