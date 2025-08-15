Link Live Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo (15/8) Mulai Pukul 10.27 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (15/8/2025) untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan untuk pertama kalinya di Gedung MPR/DPR/DPR RI.



Pidato kenegaraan merupakan rangkaian acara dari sidang tahunan MPR. Tahun ini digelar pada Jumat (15/8/2025), meskipun umumnya digelar pada 16 Agustus, satu hari sebelum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus.



Alasan pemilihan 15 Agustus karena di tanggal 16 Agustus merupakan hari sabtu. Tentunya sidang ini menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat karena pemerintah akan memaparkan kinerja dan rapat paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Belanja Negara 2026.



Tak hanya itu, pada momen ini juga para wakil wakyat dari tingkat daerah hingga pusat akan hadir di gedung yang kerap disebut komplek parlemen.



Ada dua agenda penting dalam sidang, yakni pidato kenegaraan dan RAPBN 2026. Masing masing memiliki link streaming yang berbeda.



Untuk pidato kenegaraan dapat diakses melalui https://www.youtube.com/live/0s2Nq66LlOY?si=W8KRIaqOCx6zznt1



Sedangkan untuk pembahasan RAPBN 2026 https://www.youtube.com/live/Hkc9jh0nAio?si=I2PC9lqfSYX3Uum5



Jadwal Sidang Tahunan MPR/DPR/DPR RI 2025 dan Nota Keuangan APBN 2026



1. Pukul 08.00-08.50 WIB: Penerimaan Para Ketua Parlemen Negara Sahabat, Anggota DPR, DPD, dan Tamu Undangan

2. Pukul 08.55-09.00 WIB: Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara

3. Pukul 09.03-09.13 WIB: Presiden tiba di Gedung Nusantara

4. Pukul 09.38-10.03 WIB: Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua MPR

5. Pukul 10.03-10.23 WIB: Pidato Pengantar Ketua DPR

6. Pukul 10.23-10.27 WIB: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto

7. Pukul 10.27-11.12 WIB: Pidato Presiden Republik Indonesia

8. Pukul 11.12-11.15 WIB: Ketua DPR melanjutkan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD

9. Pukul 11.22-11.27 WIB: Penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR

10. Pukul 11.27-11.32 WIB: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

11. Pukul 11.32 WIB: Sidang Selesai.



Jadwal Sidang Paripurna DPR RI 2025

1. Pukul 12.45-13.25 WIB: Penerimaan Anggota DPR, DPD, dan Tamu Undangan

2. Pukul 13.07-13.10 WIB: Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara

3. Pukul 13.15-13.20 WIB: Presiden tiba di Gedung Nusantara

4. Pukul 13.28 – 13.30 WIB: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI memasuki Ruang Sidang Paripurna

5. Pukul 13.30 - 13.35 WIB: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

6. Pukul 13.42 - 13.57 WIB: Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026

7. Pukul 13.57 - 14.42 WIB: Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya

8. Pukul 14.42 - 14.57 WIB: Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Presiden kepada Ketua DPR, dilanjutkan dengan penyampaian Surat Permintaan Pertimbangan DPD atas RUU APBN dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya dari Ketua DPR kepada Ketua DPD, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara

9. Pukul 14.57 - 15.02 WIB: Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI

10. Pukul 15.07: Rapat Paripurna DPR RI selesai, Presiden RI dan Wakil Presiden RI didampingi Pimpinan DPR RI meninggalkan Ruang Sidang Paripurna



