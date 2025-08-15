Bisnis Indonesia Premium
Terungkap! Ini Persiapan Prabowo Jelang Pembacaan Pidato Kenegaraan di DPR/MPR

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan persiapan Presiden Prabowo jelang pembacaan pidato kenegaraan jelang HUT ke-80 RI pada Jumat (15/8/2025).
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 07:15
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan kata sambutan dalam acara peringatan HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025)/Youtube Setpres
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan kata sambutan dalam acara peringatan HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025)/Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto jelang penyampaian pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025) pagi, diikuti dengan Nota Keuangan RAPBN 2026 pada sore harinya. 

Saat ditanya soal persiapan khusus yang dilakukan Presiden jelang agenda penting tersebut, Prasetyo menjawab sambil berkelakar.

“Nggak ada latihan khusus. Biasanya persiapan Bapak Presiden [Prabowo] itu… berenang,” katanya kepada pewarta Istana, Jumat (15/8/2025). 

Menurutnya, pidato kenegaraan dan nota keuangan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan pemerintah pada tahun depan, sekaligus menyampaikan capaian awal pemerintahan kepada publik dan para wakil rakyat. 

“Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sore harinya, beliau akan menyampaikan Nota Keuangan untuk tahun 2026. Penekanannya tentu tidak akan keluar dari Asta Cita dan program-program prioritas pemerintah,” ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. 

Agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11.05 WIB. Sementara itu, pada pukul 14.35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI.

Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16.02 — 16.07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

