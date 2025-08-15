Prabowo Tiba di Sidang Tahunan MPR Perdana, Didampingi Teddy

Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR di Jakarta, didampingi Teddy Indra Wijaya, untuk menyampaikan pidato kenegaraan perdana pada 15 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang ini menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.

Menurut pantauan Bisnis, Prabowo tiba pada pukul 08.33 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan mengenakan dasi berwarna biru muda. Kehadirannya pun didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Orang nomor satu di Indonesia itu nantinya akan menyampaikan pidato kenegaraan yang berisi evaluasi kinerja pemerintahan selama hampir 10 bulan masa jabatannya, sekaligus memaparkan arah kebijakan ke depan. Ini merupakan pidato kenegaraan perdana Prabowo sebagai Presiden RI.

Agenda sidang dimulai pukul 10.00 WIB dengan pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI. Usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang dijadwalkan berakhir pukul 11.05 WIB, agenda dilanjutkan pada sore hari.

Pukul 14.35 WIB, Ketua DPR RI Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pengantar dan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 serta Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

Tahun ini, Sidang Tahunan MPR digelar pada 15 Agustus, lebih awal dari biasanya yang dilaksanakan pada 16 Agustus. Perubahan jadwal dilakukan karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu.

Sidang ini dihadiri oleh para anggota DPR, DPD, dan MPR, pimpinan lembaga negara, perwakilan negara sahabat, serta undangan lainnya. Momen ini dinilai menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memaparkan capaian, tantangan, dan prioritas pembangunan menuju tahun 2026.