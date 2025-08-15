Bisnis Indonesia Premium
Try Sutrisno Tiba di Kompleks Parlemen Jelang Sidang Tahunan MPR 2025

Try Sutrisno hadir di Kompleks Parlemen untuk Sidang Tahunan MPR 2025, di mana Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan. Keamanan diperketat dengan 3.000 personel.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 08:10
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Suasana jelang Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno terpantau telah tiba di Kompleks Parlemen menjelang sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI 2025.

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui siaran live streaming pada Jumat (15/8/2025), Try terlihat turun dari sebuah mobil sedan dan membalas salam hormat kepada sejumlah pasukan penyambut.

Try kemudian terlihat menghampiri beberapa orang yang berdiri di dekatnya dan menyalami mereka sebelum berjalan masuk ke Gedung DPR. Dia dibantu oleh salah satu pengawalnya untuk berjalan masuk sambil berbicara dengan sejumlah orang lain

Adapun, Try terlihat menggunakan setelan jas berwarna hitam dengan peci hitam dan berdasi biru.

Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.

Adapun, sidang tahunan ini bakal dihadiri oleh para presiden dan wakil presiden terdahulu. Salah satu yang terkonfirmasi hadir yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyatakan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bakal mengerahkan 3.000 personel untuk mengamankan jalannya sidang tahunan MPR/DPR RI.

Seluruh personel itu juga diklaim telah dibekali pelatihan agar pengamanan berjalan dengan lancar.

"Hampir sekitar 3000-an, 2800-an [personil]. Karena memang ini kan rangkaian kegiatan Ini kegiatan ini kan berlangsung ya," ujar Agus di Polda Metro Jaya, Kamis (14/8/2025).

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

