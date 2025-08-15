TNI dan Polisi Perketat Penjagaan Jelang Sidang Tahunan MPR RI 2025

TNI dan Polisi perketat pengamanan jelang Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Senayan dengan 3.000 personel dikerahkan untuk mendukung acara penting ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamanan menjelang sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD RI 2025 di kompleks Senayan diperketat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah pasukan pengamanan mulai dari Pamdal DPR RI, prajurit TNI dan anggota kepolisian di sebar di sejumlah titik.

Pintu akses baik di belakang dan depan dijaga ketat oleh tim pengamanan sidang tahunan tersebut. Mobil-mobil rombongan pejabat negara mulai masuk sejak 07.06 WIB.

Misalnya, berkode polisi RI 23 dan RI 26 terpantau sudah tiba di lokasi. Kemudian, nampak sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan di dalam kompleks DPR RI.

Selain itu, tiga helikopter, mobil ambulans, hingga kendaraan pemadam kebakaran juga terlihat terparkir di lokasi.

Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintahan serta arah kebijakan ke depan.

Adapun, sidang tahunan ini bakal dihadiri oleh para presiden dan wakil presiden terdahulu. Salah satu yang terkonfirmasi hadir yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kendaraan pengamanan jelang sidang MPR



Dengan demikian, pada momen ini diharapkan menjadi simbol persatuan nasional dan kekompakan elite politik untuk mendukung pembangunan bangsa.

Polisi Terjunkan 3.000 Personel

Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyatakan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bakal mengerahkan 3.000 personel untuk mengamankan jalannya sidang tahunan MPR/DPR RI.

Seluruh personel itu juga diklaim telah dibekali pelatihan agar pengamanan berjalan dengan lancar.

"Hampir sekitar 3000-an, 2800-an [personil]. Karena memang ini kan rangkaian kegiatan Ini kegiatan ini kan berlangsung ya," ujar Agus di Polda Metro Jaya, Kamis (14/8/2025).