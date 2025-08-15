Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang Pertemuan di Alaska, Trump Sebut Putin Siap Akhiri Perang Ukraina

Trump yakin Putin siap mengakhiri perang di Ukraina, namun kesepakatan bergantung pada pertemuan lanjutan dengan Zelensky dan pemimpin Eropa.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 07:01
Share
Pengunjung berdiri di depan sebuah fragmen karya seni yang menggambarkan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah pameran, yang disebut Yalta 2.0 dan dibuka untuk merujuk pada Konferensi Yalta 1945, di sebuah galeri seni di taman Livadia di Yalta, Krimea, 8 Februari 2025. Reuters
Pengunjung berdiri di depan sebuah fragmen karya seni yang menggambarkan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah pameran, yang disebut Yalta 2.0 dan dibuka untuk merujuk pada Konferensi Yalta 1945, di sebuah galeri seni di taman Livadia di Yalta, Krimea, 8 Februari 2025. Reuters
Ringkasan Berita
  • Presiden Trump menyatakan bahwa Presiden Putin siap mengakhiri perang di Ukraina, namun perdamaian baru mungkin tercapai setelah pertemuan lanjutan dengan Presiden Zelensky.
  • Trump meremehkan peluang gencatan senjata langsung dari KTT di Alaska dan menyebut kemungkinan adanya pertemuan kedua yang melibatkan lebih banyak pemimpin, termasuk dari Eropa.
  • Putin menilai AS berupaya menghentikan pertempuran dan mencapai kesepakatan yang bermanfaat, dengan fokus pada isu kendali senjata nuklir dan potensi kerja sama ekonomi AS-Rusia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai Presiden Rusia Vladimir Putin siap mengakhiri perang di Ukraina. Namun, menurutnya, perdamaian kemungkinan baru tercapai setelah pertemuan lanjutan yang melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump sehari sebelum KTT antara dirinya dan Putin pada Jumat (15/8/2025) di Alaska. Di sisi lain, Zelensky bersama sekutu Eropa intensif melobi pekan ini untuk mencegah kesepakatan AS–Rusia yang bisa membuat Ukraina rentan terhadap serangan di masa depan.

“Saya pikir Presiden Putin akan berdamai, saya pikir Presiden Zelensky akan berdamai. Kita akan lihat apakah mereka bisa akur,” kata Trump dikutip dari Reuters.

Trump meremehkan peluang gencatan senjata langsung dari KTT ini dan menyebut kemungkinan adanya pertemuan kedua yang melibatkan lebih banyak pemimpin. 

“Pertemuan yang lebih penting adalah pertemuan kedua, yang akan melibatkan Putin, Zelensky, saya, dan mungkin beberapa pemimpin Eropa. Mungkin ya, mungkin tidak. Belum tahu,” ujarnya.

Trump menyebut akan ada konferensi pers usai pembicaraan, meski belum pasti apakah akan digelar bersama. Kepada Fox News, dia mengatakan akan ada tawar-menawar terkait batas wilayah dan lahan. 

Baca Juga

“Pertemuan ini seperti permainan catur. Pertemuan pertama ini menyiapkan pertemuan kedua, tapi ada 25% kemungkinan pertemuan ini gagal,” kata Trump.

Trump menegaskan bahwa kesepakatan ada di tangan Putin dan Zelensky. Trump menyebut dirinya tidak akan menegosiasikan perjanjian mereka.

Sementara itu, Putin berbicara kepada menteri senior dan pejabat keamanan menjelang pertemuan di Anchorage, Alaska, yang bisa menentukan akhir dari perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Putin menilai AS tengah melakukan upaya yang cukup energik dan tulus untuk menghentikan pertempuran, mengakhiri krisis, dan mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak. 

Menurutnya, upaya ini bertujuan menciptakan kondisi perdamaian jangka panjang di antara kedua negara, Eropa, dan dunia — termasuk kesepakatan pengendalian senjata ofensif strategis.

Isyarat itu menunjukkan Moskow akan mengangkat isu kendali senjata nuklir sebagai bagian dari pembahasan keamanan yang lebih luas dengan Trump. Penasihat Kremlin menyebut keduanya juga akan membicarakan potensi besar kerja sama ekonomi AS–Rusia yang belum tergarap.

Seorang pejabat senior Eropa Timur, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan Putin kemungkinan akan mencoba mengalihkan perhatian Trump dari Ukraina dengan menawarkan kemajuan pada isu kendali senjata nuklir atau peluang bisnis. 

“Kami berharap Trump tidak terkecoh oleh Rusia; dia paham risiko ini,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa tujuan Moskow hanyalah menghindari sanksi baru dan mencabut sanksi yang ada.

Saat ini Rusia menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina. Zelensky dan pemimpin Eropa khawatir kesepakatan damai bisa mengukuhkan pencaplokan tersebut, memberi hadiah atas upaya Putin selama 11 tahun merebut wilayah Ukraina, dan mendorong ekspansi lebih jauh ke Eropa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
Premium
2 jam yang lalu

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Putin Puji Niat Trump Akhiri Perang Ukraina, Buka Peluang Kesepakatan Nuklir

Putin Puji Niat Trump Akhiri Perang Ukraina, Buka Peluang Kesepakatan Nuklir

Trump Ancam Sanksi Berat Jika Putin Tolak Gencatan Senjata dengan Ukraina

Trump Ancam Sanksi Berat Jika Putin Tolak Gencatan Senjata dengan Ukraina

Harga Minyak Global Reli Jelang Pertemuan Trump-Putin

Harga Minyak Global Reli Jelang Pertemuan Trump-Putin

Imbas Tarif Trump, India-China Bakal Normalisasi Perdagangan di Perbatasan

Imbas Tarif Trump, India-China Bakal Normalisasi Perdagangan di Perbatasan

Ukraina Akhirnya Menyerah pada Rusia?

Ukraina Akhirnya Menyerah pada Rusia?

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

Tentara Rusia Bergerak ke Ukraina jelang Pertemuan Putin-Trump

Layanan Seluler Starlink Meluncur Tahun Ini di Ukraina, Telah Lolos Uji Coba

Layanan Seluler Starlink Meluncur Tahun Ini di Ukraina, Telah Lolos Uji Coba

Zelensky Tak Sudi Serahkan Wilayah Ukraina untuk Akhiri Perang dengan Rusia

Zelensky Tak Sudi Serahkan Wilayah Ukraina untuk Akhiri Perang dengan Rusia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jokowi dan SBY Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Megawati Belum Tampak
Nasional
10 menit yang lalu

Jokowi dan SBY Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025, Megawati Belum Tampak

Link Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo, Mulai Pukul 10.25 WIB
Nasional
16 menit yang lalu

Link Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo, Mulai Pukul 10.25 WIB

Link Live Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo (15/8) Mulai Pukul 10.27 WIB
Nasional
22 menit yang lalu

Link Live Streaming Pidato Kenegaraan Prabowo (15/8) Mulai Pukul 10.27 WIB

Try Sutrisno Tiba di Kompleks Parlemen Jelang Sidang Tahunan MPR 2025
Nasional
23 menit yang lalu

Try Sutrisno Tiba di Kompleks Parlemen Jelang Sidang Tahunan MPR 2025

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara
Nasional
25 menit yang lalu

Link Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Lengkap dengan Susunan Acara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

2

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

3

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

2

Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana

3

Lengkap! Jadwal Sidang Tahunan MPR & Pidato Kenegaraan Prabowo Hari Ini

4

Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

5

Mendagri Tito Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah Imbas Demo Bupati Pati