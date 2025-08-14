Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

Megawati melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP 2025-2030 setelah bebas dari kasus korupsi, bersama pengurus baru lainnya di Kantor DPP PDIP.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:40
Share
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, JUmat (21/9/2023), menyatakan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo tinggal menunggu waktu pengumuman, usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)./Dok. PDIP
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, JUmat (21/9/2023), menyatakan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo tinggal menunggu waktu pengumuman, usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)./Dok. PDIP

Bisnis.com, JAKARTA — Hasto Kristiyanto kembali menempati posisi Sekjen PDIP setelah dibebaskan terkait perkara tindak pidana korupsi.

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri langsung melantik Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen bersamaan dengan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Kantor DPP PDIP.

Hal tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

"Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," tutur Adian.

Adian membeberkan beberapa nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDIP masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. Sayangnya, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

Baca Juga

"Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu," kata Adian.

Adian mengatakan bahwa Megawati juga sempat memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

“Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Adian menirukan Megawati

Berikut struktur lengkap DPP PDIP 2025–2030:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia - Mercy Barends sebagai 

Sekretariat dan Bendahara

30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest
Premium
25 menit yang lalu

Analysts’ Latest Calls & Price Targets for ANTM, TLKM, and AMMN Amid Strong Foreign Interest

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan
Premium
55 menit yang lalu

Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hasto Bebas, KPK Janji Masih Tetap Kerja Harun Masiku

Hasto Bebas, KPK Janji Masih Tetap Kerja Harun Masiku

Mensesneg: Kasus Tom Lembong dan Hasto Bernuansa Politis

Mensesneg: Kasus Tom Lembong dan Hasto Bernuansa Politis

Beda Sikap Kubu Tom Lembong dan Hasto Usai Dapat ‘Pengampunan’ dari Prabowo

Beda Sikap Kubu Tom Lembong dan Hasto Usai Dapat ‘Pengampunan’ dari Prabowo

Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

Prananda, Ganjar, hingga Ahok Masuk Jajaran Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030

Prananda, Ganjar, hingga Ahok Masuk Jajaran Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030

Gerindra Bersyukur Megawati Instruksikan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Gerindra Bersyukur Megawati Instruksikan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Pengibaran Bendera One Piece Disebut Makar, PDIP: Berlebihan!

Pengibaran Bendera One Piece Disebut Makar, PDIP: Berlebihan!

Megawati Sindir PDIP Jateng, agar Turun ke Jalan dan Tidak Retorika

Megawati Sindir PDIP Jateng, agar Turun ke Jalan dan Tidak Retorika

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP
Nasional
15 menit yang lalu

Megawati Kembali Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

Masyarakat Diimbau Beri Sikap Sempurna Saat 17 Agustus, Dimulai Pukul 10.17-10.20
Nasional
31 menit yang lalu

Masyarakat Diimbau Beri Sikap Sempurna Saat 17 Agustus, Dimulai Pukul 10.17-10.20

Bobby Nasution Kukuhkan Bunda Literasi & PAUD Sumut
Humaniora
42 menit yang lalu

Bobby Nasution Kukuhkan Bunda Literasi & PAUD Sumut

Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi
Nasional
1 jam yang lalu

Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan
Hukum
1 jam yang lalu

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

5

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

5

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit