Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Alasan Istana Bentuk Dua Badan Baru

Presiden Prabowo membentuk Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa dan Badan Industri Mineral Strategis untuk mengatasi penurunan tanah dan optimalkan mineral.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:11
Share
Presiden RI Prabowo Subianto/ReutersAjeng Dinar Ulfiana
Presiden RI Prabowo Subianto/ReutersAjeng Dinar Ulfiana

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua badan baru untuk menjawab tantangan strategis bangsa, yakni Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa serta Badan Industri Mineral Strategis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pembentukan kedua badan ini berangkat dari kebutuhan mendesak yang sudah lama menjadi perhatian pemerintah.

“Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa dibentuk karena adanya kebutuhan nyata. Sejak tahun 1990-an rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut utara Jawa sudah disusun, mengingat setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di wilayah pesisir,” kata Prasetyo di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut, fenomena penurunan muka tanah dan banjir rob sudah menjadi ancaman rutin bagi masyarakat di pesisir Pantura.

“Berdasarkan data, kurang lebih 20 juta warga tinggal di pesisir pantai utara Jawa. Ini harus ada penanganan serius. Karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Industri Mineral Strategis. Prasetyo menuturkan, Indonesia dikaruniai sumber daya mineral strategis yang sangat besar, dan diperlukan kelembagaan khusus untuk melindungi sekaligus mengoptimalkan pengelolaannya.

“Kita bersyukur bangsa ini betul-betul dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa. Hampir seluruh mineral strategis ada di negara kita. Karena itu kita memutuskan ada satu kebutuhan untuk membentuk badan baru. Badan ini untuk pertama kalinya dijabat langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, karena membutuhkan riset dan penelitian lebih lanjut,” jelasnya.

Menurut Prasetyo, badan ini tidak berada di bawah Kementerian ESDM maupun Kementerian Pendidikan, melainkan berdiri sendiri. Adapun tugas utamanya meliputi melindungi mineral strategis nasional agar tidak dieksploitasi secara berlebihan atau keluar tanpa kendali.

Tak hanya itu, badan ini diharapkan dapat mengidentifikasi mineral strategis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan melakukan riset dan pengolahan mineral, sehingga sumber daya tersebut memberi nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.

“Yang paling mendesak adalah melindungi mineral-mineral strategis kita supaya tidak ke mana-mana, lalu mengidentifikasi, dan berikutnya melakukan riset agar bisa dikelola lebih bermanfaat,” pungkas Prasetyo Hadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor
Premium
8 menit yang lalu

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi
Premium
1 jam yang lalu

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sugiono: Immanuel Ebenezer Bukan Kader Gerindra, Keanggotaan Bakal Dicabut

Sugiono: Immanuel Ebenezer Bukan Kader Gerindra, Keanggotaan Bakal Dicabut

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Baru Kerja 10 Bulan, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Kabinetnya

Baru Kerja 10 Bulan, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Kabinetnya

Didit Herdiawan Ungkap Tugas dan Fungsi Badan Otorita Pantura Jawa

Didit Herdiawan Ungkap Tugas dan Fungsi Badan Otorita Pantura Jawa

Kekayaan Didit Herdiawan yang Dilantik Jadi Kepala Badan Otorita Pantura

Kekayaan Didit Herdiawan yang Dilantik Jadi Kepala Badan Otorita Pantura

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura

Pakar Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Tupoksi Badan Industri Mineral

Pakar Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Tupoksi Badan Industri Mineral

Rangkap Jabatan di Kabinet Prabowo, Brian Akan Koordinasi Pembagian Tugas

Rangkap Jabatan di Kabinet Prabowo, Brian Akan Koordinasi Pembagian Tugas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata
Nasional
6 menit yang lalu

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Ngeri! Kasus Infeksi Parasit Screwworm Pemakan Daging pada Manusia Muncul di AS
Internasional
22 menit yang lalu

Ngeri! Kasus Infeksi Parasit Screwworm Pemakan Daging pada Manusia Muncul di AS

Sugiono: Immanuel Ebenezer Bukan Kader Gerindra, Keanggotaan Bakal Dicabut
Nasional
25 menit yang lalu

Sugiono: Immanuel Ebenezer Bukan Kader Gerindra, Keanggotaan Bakal Dicabut

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI
Nasional
26 menit yang lalu

Badan Industri Mineral, Dasco: Optimalkan Potensi Kekayaan Alam RI

Baru Kerja 10 Bulan, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Kabinetnya
Nasional
35 menit yang lalu

Baru Kerja 10 Bulan, Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Kabinetnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

5

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

KPK Pamerkan Mobil dan Moge Hasil Sitaan OTT Noel Ebenezer: Expander, BMW, hingga Ducati

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Presiden Prabowo Bakal Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Negara di Istana

2

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

5

Polemik Gaji DPR, Kesenjangan Sosial Bagi Rakyat Indonesia