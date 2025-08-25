Bisnis Indonesia Premium
Massa Demonstran Kembali Padati Pintu Depan DPR, Tol Dalam Kota Ditutup

Aksi demonstrasi DPR pada 25 Agustus 2025 menyebabkan penutupan Tol Dalam Kota arah Slipi. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Jenderal Sudirman.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 18:41
Massa demonstran mulai memadati depan pagar gedung DPR/MPR RI saat aksi demopada Senin, 25 Agustus 2028. JIBI/Anshary Madya Sukma
Massa demonstran mulai memadati depan pagar gedung DPR/MPR RI saat aksi demopada Senin, 25 Agustus 2028. JIBI/Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Tol Dalam Kota menuju arah Slipi dan sebaliknya ditutup imbas kembalinya aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Senin (25/8/2025). 

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi 17.41 WIB, nampak tol dalam kota dari kedua arah di sekitaran DPR RI sudah steril dan kosong setelah dilakukan penutupan tersebut.

Kemudian, terlihat juga arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, khususnya di depan Polda Metro Jaya terlihat padat merayap. Nampak, di jalan Gatot Subroto menuju arah Slipi telah ditutup.

Dengan begitu, seluruh kendaraan bermotor termasuk bus di arahkan untuk menuju Jalan Jenderal Sudirman.

Sementara itu, untuk kendaraan di Jalan Gatot Subroto arah Pancoran tidak sepadat dengan jalan di seberangnya.

Diberitakan sebelumnya, jalan tol dalam kota telah ditutup usai terjadi kerusuhan massa aksi di Gedung DPR/MPR RI.

Adapun, demonstran sempat melompati pagar dan menerobos masuk ke dalam. Mengetahui adanya massa yang nekat masuk ke dalam tol, petugas kepolisian yang berharap langsung menghentikan kendaraan.

Selain itu, petugas bermotor langsung membubarkan massa dan memukul mundur mereka agar tidak menghalangi kendaraan yang melintas di dalam tol sekitar 14.50 WIB.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
4+

