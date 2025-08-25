Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lengkap! Ini Daftar Daftar Peraih Gelar Jasa Tertinggi dari Prabowo

Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang RI Utama kepada 14 tokoh, termasuk Puan Maharani dan Ahmad Muzani, atas kontribusi mereka di bidang politik dan pembangunan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 13:29
Share
Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat tinggi negara dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Senin (25/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat tinggi negara dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, salah satu tanda jasa tertinggi negara, kepada sejumlah tokoh bangsa dan ahli warisnya. 

Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025), bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari 141 daftar tokoh yang diberikan gelar, sebanyak 14 tokoh yang hadir disampaikan menerima gelar tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani menerima Bintang Republik Indonesia Utama atas jasa luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional. 

Puan dinilai berperan penting dalam memperkuat fungsi parlemen, memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam politik, serta memberi dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis nasional. 

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia dinilai berjasa dalam memperkuat demokrasi melalui kiprahnya sebagai anggota legislatif.

Baca Juga

Muzani berperan mengawal kebijakan strategis nasional, memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus menjaga fungsi pengawasan parlemen yang mendapat perhatian publik luas.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima penghargaan dengan penilaian atas kontribusinya di bidang politik dan kebangsaan.

Melalui kepemimpinannya di lembaga legislatif, Dasco dinilai konsisten mengawal regulasi strategis nasional dan memperkuat sistem demokrasi.

 

Berikut penerima penghargaan Bintang RI Utama dari Prabowo

  1. Puan Maharani
  2. Ahmad Muzani
  3. Sultan Bachtiar Najamudin
  4. Sufmi Dasco Ahmad 
  5. Zulkifli Hasan
  6. Wiranto
  7. Agum Gumelar
  8. A.M. Hendropriyono
  9. Ahli waris almarhum Letjen TNI Moerdiono
  10. Ahli waris almarhum Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam Santoso
  11. Ahli waris almarhumah Rachmawati Soekarnoputri
  12. Ahli waris almarhum Abdul Rachman Ramly
  13. Ahli waris almarhum Aloysius Benedictus Mboi
  14. Ahli waris almarhum Muhammad Noer

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pesta Cuan BlackRock & Vanguard di Emiten Emas Bakrie Salim BRMS Agustus 2025
Premium
26 menit yang lalu

Pesta Cuan BlackRock & Vanguard di Emiten Emas Bakrie Salim BRMS Agustus 2025

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG
Premium
2 jam yang lalu

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer

Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer

Perjalanan Haji Isam Bersama Prabowo hingga Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama

Perjalanan Haji Isam Bersama Prabowo hingga Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama

Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

Prabowo Anugerahkan Bintang RI Utama ke Puan, Muzani, Dasco dan Sultan Bachtiar

Prabowo Anugerahkan Bintang RI Utama ke Puan, Muzani, Dasco dan Sultan Bachtiar

Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

Soal Anak Kecil Meninggal Cacingan, Puan Dorong Posyandu & Pemda Proaktif

Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?
Nasional
12 menit yang lalu

Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

Lokasi dan Biaya SIM Keliling Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta
Nasional
32 menit yang lalu

Lokasi dan Biaya SIM Keliling Selasa 26 Agustus 2025 di Jakarta

Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer
Nasional
47 menit yang lalu

Menteri Hukum: Prabowo Belum Kepikiran Beri Amnesti ke Noel Ebenezer

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru
Hukum
1 jam yang lalu

Polri Bakal Pertimbangkan Temuan Baru dari Keluarga Diplomat Arya Daru

Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman
Nasional
1 jam yang lalu

Menlu Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Baru Lantik 8 Dubes, Termasuk AS dan Jerman

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

5

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Indroyono Soesilo, Eks Menteri Jokowi Dilantik Prabowo jadi Dubes RI untuk AS

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Profil Eddy Hartono, Kembali Dilantik Prabowo jadi Kepala BNPT

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Resmi, Trump Umumkan Pemerintah AS Akuisisi 10% Saham Intel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Madu Hutan Siap Dipasarkan hingga ke Malaysia dan Singapura
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kata DPR dan Menteri soal Demo Hari Ini, Senin (25/8)

2

Link CCTV Pantau Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus 2025

3

Ini List 141 Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Prabowo

4

Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

5

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti