Pendaftaran CPNS 2025 segera dibuka. Syaratnya meliputi WNI berusia 18-35 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terlibat politik. Cek info di SSCASN.

Bisnis.com, JAKARTA - Inilah syarat CPNS 2025 dan formasi yang dibuka untuk semua jurusan.

Sebagaimana diketahui, pendaftaran CPNS 2025 akan segera dibuka.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

"Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]," ujar Rini.

Oleh sebab itu, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

Namun Anda bisa mulai mempersiapkan syarat yang dibutuhkan mulai dari sekarang.

Syarat Umum Pendaftaran CPNS

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan instansi, dengan batas usia yang telah ditentukan.

2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun bagi pelamar untuk posisi seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

3. Memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik.

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara 2 tahun atau lebih.

5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, baik sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.

6. Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

7. Tidak terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus, serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

8. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

9. Sehat secara jasmani dan rohani, sesuai kebutuhan posisi yang dilamar.

10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

Syarat Khusus

Selain syarat umum, ada syarat khusus yang bisa diketahui dari laman masing-masing lembaga yang membuka pendaftaran CPNS 2025.

Cek Info secara Berkala

Para calon pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru terkait jadwal resmi pendaftaran melalui sumber resmi pemerintah melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Perkembangan informasi lainnya, dapat diakses melalui situs resmi serta media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB.

Berikut adalah alamat resmi dan akun media sosial BKN atau Kementerian PAN-RB:

Website resmi Kementerian PAN-RB: https://menpan.go.id/site/

Instagram Kementerian PAN-RB: @kemenpanrb

Website resmi BKN: https://www.bkn.go.id/

Instagram BKN: @bkngoidofficial

Cara Cek Formasi CPNS 2025

Buka situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Klik menu 'Layanan Informasi' di halaman utama

Pilih opsi 'Info Lowongan' dari menu yang muncul.

Isi kolom 'Jenis Pengadaan' dengan jenis formasi yang kamu cari.

Isi kolom 'Instansi' dengan nama instansi yang sesuai.

Klik tombol 'Cari' untuk melihat informasi formasi CPNS yang tersedia.

Itulah syarat dan formasi yang dibuka pada pendaftaran CPNS 2025 semua jurusan.