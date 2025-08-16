Bisnis Indonesia Premium
Zelenskiy Mau Ketemu Trump di Washington Pekan Depan, Ini yang Dibahas

Presiden Ukraina Zelenskiy akan bertemu Trump di Washington untuk membahas penghentian invasi Rusia dan mengusulkan pertemuan trilateral dengan Rusia.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 15:38
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat pada Jumat (28/2/2025) waktu setempat. / Reuters-Brian Snyder/File Photo
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat pada Jumat (28/2/2025) waktu setempat. / Reuters-Brian Snyder/File Photo
  • Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy akan bertemu Presiden AS Donald Trump di Washington DC untuk membahas upaya penghentian invasi Rusia.
  • Zelenskiy mendukung usulan pertemuan trilateral antara Ukraina, AS, dan Rusia, serta menegaskan pentingnya partisipasi Eropa dalam negosiasi tersebut.
  • Para pemimpin Eropa menekankan perlunya jaminan keamanan bagi Ukraina dan mendukung pertemuan trilateral untuk mencapai kesepakatan damai.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyatakan akan berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat untuk menemui Presiden AS Donald Trump.

Dilansir Bloomberg, Sabtu (16/8/2025), Zelenskiy direncanakan bertemu Trump pada Senin (18/8/2025) untuk membicarakan upaya penghentian invasi Rusia.

"Ukraina sekali lagi menegaskan kesiapannya untuk bekerja secara produktif demi mencapai perdamaian. Kami mendukung usulan Presiden Trump untuk mengadakan pertemuan trilateral Ukraina-AS-Rusia," ujarnya dalam sebuah unggahan media sosial setelah panggilan telepon dengan Trump.

Zelensky juga menegaskan kembali bahwa Eropa harus menjadi bagian dari perundingan tersebut. Bloomberg juga melaporkan Trump telah berbicara melalui telepon kepada sejumlah pemimpin negara Eropa untuk memberikan pengarahan hasil pertemuannya dengan Vladimir Putin.

Para pejabat Eropa menyambut baik upaya diplomatik presiden AS sambil mengulangi seruan mereka untuk pertemuan trilateral antara Trump, presiden Rusia, dan Zelenskiy, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Mereka menegaskan kembali bahwa Ukraina akan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan terkait wilayahnya dan jalur kontak saat ini harus menjadi titik awal negosiasi.

Para pemimpin Eropa juga menegaskan kembali dalam panggilan telepon yang berlangsung lebih dari satu jam bahwa Kyiv membutuhkan jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan tercapainya kesepakatan damai dan komitmen untuk terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina.

Adapun, usai pertemuan Trump dan Putin di Alaska, keduanya menggambarkan kegiatan tersebut sebagai upaya produktif, tetapi presiden AS mengindikasikan bahwa jalan untuk mengakhiri perang, yang telah memasuki tahun keempat, masih belum difinalisasi.

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Sumber : Bloomberg

