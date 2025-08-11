Loker Terbaru, Ini Syarat Lowongan Kerja Damkar Jakarta Agustus 2025

Lowongan kerja Damkar Jakarta 2025 dibuka! Daftar 12-14 Agustus 2025. Syarat: WNI, KTP Jakarta, usia 18-30 tahun, dan dokumen lengkap. Pengumuman 18 September.

Bisnis.com, JAKARTA — Berikut lowongan kerja pemadam kebakaran (Damkar) untuk wilayah Provinsi Jakarta 2025. Bagi Anda yang mencari kerja, bisa mencoba loker di bawah ini.

Ini menjadi momentum yang tepat, bagi Anda yang ingin mengabdi bagi masyarakat dan membantu orang-orang yang sedang kesulitan di Jakarta. Namun, Anda harus memenuhi syarat di Bawah ini.

Ini syarat daftar lowongan kerja petugas Damkar 2025 di Jakarta:

1. WNI

2. Memiliki KTP Jakarta

3. Berusia milinal 18 tahun, maksimal 30 tahun saat mendaftarkan diri

4. Memiliki NPWP Pribadi

5. Melampirkan Surat Lamaran yang ditujukan ke Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan

6. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup/CV sesuai format yang disediakan

7. Melampirkan Foto berwarna ukuran 4x6 background merah, 2 (dua) lembar

8. Melampirkan Scan Ijazah Asli minimal SLTA / sederajat

9. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polri yang masih berlaku

10. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS Pemerintah berisi keterangan Sehat, tinggi berat badan, dan tidak buta warna

11. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dengan melampirkan FC Berwarna Kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku

12. Menandatangani Surat Pernyataan sesuai format terlampir, berisi:

Tidak takut ketinggian; Tidak takut dengan kegelapan dan ruangan sempit/terbatas; Bersedia menerima upah berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN; Tidak pernah dilakukan pemutusan kontrak sepihak karena melanggar perjanjian kontrak PJLP di Pemprov DKI Jakarta; Hanya mendaftar di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat, jika mendaftar lebih dari satu Suku Dinas Gulkarmat, maka akan dinyatakan gugur; Tidak terdaftar sebagai PJLP pada Pemprov DKI Jakarta; Akan Melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah/ Swasta/Instansi yang berwenang setelah dinyatakan Lulus. Mengikuti seluruh tahapan Rekrutmen, dan selama proses penerimaan PJLP berlangsung akan mengikuti semua jadwal, peraturan dan prosedur yang ditetapkan panitia serta menerima semua keputusan Panitia dan seluruh keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.

13. Memiliki SIM B1, menjadi pertimbangan penilaian.

Pengumuman rekrutmen lowongan kerja Damkar:

1. Pendaftaran: 12–14 Agustus 2025

2. Pengumuman hasil evaluasi administrasi: 15 Agustus 2025

3. Pembuktian dokumen: 19–22 Agustus 2025

4. Pengumuman pembuktian dokumen: 25 Agustus 2025

5. Tes fisik: 26 Agustus – 12 September 2025

6. Pengumuman hasil akhir: 18 September 2025

7. Penandatanganan kontrak: 1 Oktober 2025