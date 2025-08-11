Ampuh, Ini Enam Tips Mengatasi Telinga Berdenging (Tinnitus)

Tinnitus adalah telinga berdenging akibat frekuensi tinggi. Ini enam tips untuk mengatasi telinga berdenging atau tinnitus.

Bisnis.com, JAKARTA - Istilah telinga berdenging atau tinnitus terjadi ketika gendang telinga menangkap suara dengan frekuensi tinggi. Gelombang suara ini dapat menyebabkan telinga berdenging dalam waktu yang cukup lama.

Kondisi ini sering kali merupakan gejala dari masalah kesehatan tertentu, yang bisa dipicu oleh cedera pada telinga, gangguan sistem sirkulasi tubuh, atau penurunan kemampuan pendengaran akibat usia yang bertambah.

Suara yang ditimbulkan oleh tinnitus bisa bervariasi, mulai dari dengung, desisan, detakan, hingga gemuruh yang berlangsung cukup lama. Suara-suara ini sering mengganggu konsentrasi dan menutupi suara lain di sekitar kita.

Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi tinnitus? Berikut ini beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Enam Tips mengatasi telinga berdenging (Tinnitus)

1. Membersihkan kotoran telinga

Untuk mengatasi telinga berdenging, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membersihkan kotoran telinga secara rutin. Jika penyebabnya adalah penumpukan kotoran, Anda bisa menggunakan korek kuping atau obat tetes telinga yang tersedia di apotek. Anda juga bisa mencoba baby oil, minyak mineral, atau larutan hidrogen peroksida jika telinga berdengung terus-menerus.

2. Menggunakan pelindung telinga (Ear plug)

Bagi mereka yang bekerja di lingkungan bising atau sering terpapar suara keras, menggunakan ear plug sangat disarankan. Pelindung telinga ini akan melindungi gendang telinga dari kebisingan yang berpotensi menyebabkan telinga berdenging.

3. Olahraga teratur

Melakukan olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan sistem sirkulasi darah. Ini sangat penting untuk mencegah tinnitus yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Selain itu, konsumsi makanan bergizi seimbang juga penting untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

4. Istirahat yang cukup

Kelelahan bisa menjadi pemicu telinga berdenging. Oleh karena itu, penting untuk cukup beristirahat, terutama tidur malam yang dianjurkan selama 6 hingga 8 jam bagi orang dewasa. Tidur yang cukup akan membantu tubuh dan saraf, termasuk bagian telinga, untuk pulih dan berfungsi dengan baik.

5. Perhatikan obat-obatan yang diminum

Beberapa obat, terutama yang dikonsumsi dalam dosis tinggi atau tanpa pengawasan, bisa memicu tinnitus. Contohnya adalah obat penghilang nyeri dari golongan nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). Pastikan untuk selalu memperhatikan jenis obat yang Anda konsumsi.

6. Relaksasi tubuh

Melakukan relaksasi bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi telinga berdenging. Anda bisa mencoba berbagai aktivitas relaksasi, seperti mendengarkan suara alam yang menenangkan.

Contohnya suara angin, air mengalir, atau hujan rintik untuk membantu tubuh merasa lebih rileks. Memejamkan mata saat melakukannya juga dapat meningkatkan kenyamanan.