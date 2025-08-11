Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Prediksi formasi CPNS 2025 segera dibuka, cek info di situs SSCASN. Persiapkan diri meski jadwal resmi belum diumumkan. Formasi mirip CPNS 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah prediksi bocoran formasi CPNS 2025 baik di pusat ataupun daerah yang bisa Anda perhatikan.

Sebagaimana diketahui, masih ada peluang yang cukup besar pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka.

Laporan Bisnis sebelumnya menyebut jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

"Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]," ujar Rini.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

Oleh sebab itu, belum diketahui formasi apa saja yang akan dibuka di pendaftaran CPNS 2025.

Namun bukan hal keliru jika Anda sudah mempersiapkan pendaftaran CPNS 2025 sejak saat ini. Nantinya, untuk cek formasi CPNS 2025 kemungkinan akan sama seperti cara cek CPNS 2024.

Cara cek formasi CPNS

Buka situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Klik menu 'Layanan Informasi' di halaman utama

Pilih opsi 'Info Lowongan' dari menu yang muncul.

Isi kolom 'Jenis Pengadaan' dengan jenis formasi yang kamu cari.

Isi kolom 'Instansi' dengan nama instansi yang sesuai.

Klik tombol 'Cari' untuk melihat informasi formasi CPNS yang tersedia.

Itulah cara cek formasi CPNS 2025 yang kemungkinan juga akan sama untuk cek formasi CPNS 2024.