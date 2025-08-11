Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Prediksi formasi CPNS 2025 segera dibuka, cek info di situs SSCASN. Persiapkan diri meski jadwal resmi belum diumumkan. Formasi mirip CPNS 2024.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 05:14
Share
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah prediksi bocoran formasi CPNS 2025 baik di pusat ataupun daerah yang bisa Anda perhatikan.

Sebagaimana diketahui, masih ada peluang yang cukup besar pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka.

Laporan Bisnis sebelumnya menyebut jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pun buka suara soal kapan seleksi CPNS selanjutnya berlangsung.

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan kelanjutan seleksi tersebut.

"Saya kan lagi menyelesaikan seleksi yang kemarin, kalau itu sudah selesai, baru kita pikirkan. Tentunya birokrasi masih memerlukan anak-anak yang hebat, para fresh graduate, kami masih memerlukan untuk memperbaiki birokrasi kita," ujar Rini pada Kamis (27/2/2025).

Dia juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang merampungkan proses CPNS yang berlangsung sejak 2024 lalu.

Baca Juga

"Mohon waktu kami masih menyelesaikan CPNS, sekarang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]," ujar Rini.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka secara resmi.

Oleh sebab itu, belum diketahui formasi apa saja yang akan dibuka di pendaftaran CPNS 2025.

Namun bukan hal keliru jika Anda sudah mempersiapkan pendaftaran CPNS 2025 sejak saat ini. Nantinya, untuk cek formasi CPNS 2025 kemungkinan akan sama seperti cara cek CPNS 2024.

Cara cek formasi CPNS

  • Buka situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.
  • Klik menu 'Layanan Informasi' di halaman utama
  • Pilih opsi 'Info Lowongan' dari menu yang muncul.
  • Isi kolom 'Jenis Pengadaan' dengan jenis formasi yang kamu cari.
  • Isi kolom 'Instansi' dengan nama instansi yang sesuai.
  • Klik tombol 'Cari' untuk melihat informasi formasi CPNS yang tersedia.

Itulah cara cek formasi CPNS 2025 yang kemungkinan juga akan sama untuk cek formasi CPNS 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA
Premium
43 menit yang lalu

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha
Premium
10 jam yang lalu

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

KAI Peringati 158 Tahun Jalur KA Pertama di Stasiun Tanggung Grobogan

KAI Peringati 158 Tahun Jalur KA Pertama di Stasiun Tanggung Grobogan

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Aksi Tenaga Honorer Tuntut Status PPPK di Jakarta

Aksi Tenaga Honorer Tuntut Status PPPK di Jakarta

Uang Saku Rapat di Luar Kantor PNS Dihapus Mulai 2026, Terima Rp130.000 jika Menginap

Uang Saku Rapat di Luar Kantor PNS Dihapus Mulai 2026, Terima Rp130.000 jika Menginap

Ribuan CPNS Mundur, Puan Sebut Harus Ada Evaluasi Menyuruh

Ribuan CPNS Mundur, Puan Sebut Harus Ada Evaluasi Menyuruh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025
Humaniora
3 menit yang lalu

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera yang Dituduh Sebagai Pimpinan Hamas
Internasional
9 menit yang lalu

Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera yang Dituduh Sebagai Pimpinan Hamas

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?
Cek Fakta
1 jam yang lalu

CEK FAKTA: Viral Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan Agustus 2025, Benarkah?

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini
Humaniora
1 jam yang lalu

Cara Daftar CPNS 2025 di Sscasn.bkn.go.id, Klik Link Resminya di Sini

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
Humaniora
2 jam yang lalu

Segera Dibuka, Ini Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

3

Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

4

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

5

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar