Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

PKS minta pemerintah tidak tarik beras oplosan di pasar untuk hindari kebingungan dan kenaikan harga, fokus pada penegakan hukum dan pengendalian harga.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 08:09
Share
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta pemerintah tidak menarik beras oplosan yang sudah terlanjur ada di sejumlah pasar karena bisa membuat masyarakat bingung dan ragu untuk membeli beras lagi.

Ketua DPP PKS Bidang Peternak, Petani, dan Nelayan Riyono mengatakan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum hanya perlu menegakkan hukum sekaligus menghentikan ulah para pengusaha beras nakal.

"Tegakkan hukumnya saja, tapi terkait beras yang di pasar harus tetap di pasar. Jangan ditarik, ini akan membuat masyarakat ragu dan bingung, ini akan membuat harga naik kalau sampai beras-beras oplosan atau beras sesuai mutu ditarik," tutur Riyono di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dia menyarankan kepada pemerintah agar beras oplosan yang sudah terlanjur ada di pasaran, segera diumumkan ke masyarakat kemudian harganya langsung diturunkan. 

"Kalau ditarik khawatirnya nanti stok akan berkurang dan harga akan naik kembali," katanya.

Dia berpandangan polemik beras oplosan belakangan ini menyita perhatian semua pihak, bahkan Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan atensi khusus untuk menindaklanjuti perilaku nakal pengusaha beras yang telah merusak harga beras di pasaran. 

Baca Juga

"Urusan pangan memang urusan sensitif, bisa berubah menjadi urusan ekonomi yang rumit jika tidak mampu dikendalikan," ujar Riyono. 

Maka dari itu, dia meminta pemerintah agar berhati-hati mengeluarkan kebijakan terkait beras oplosan tersebut agar tidak memiliki dampak negatif ke masyarakat.

"Pangan ini sangat berpengaruh terhadap hidup rakyat, jangan sampai harga pangan khususnya beras bergejolak di pasaran," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
26 menit yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA
Premium
2 jam yang lalu

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

Terungkap! Ini Biang Kerok Harga Beras di Pasar Lebih Mahal dari Ritel Modern

Terungkap! Ini Biang Kerok Harga Beras di Pasar Lebih Mahal dari Ritel Modern

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Punya Cadangan 70.000 Ton, Bulog Semarang Pastikan Stok Beras Cukup

Duh! Jepang Terancam Alami Krisis Beras, Ini Biang Keroknya

Duh! Jepang Terancam Alami Krisis Beras, Ini Biang Keroknya

Viral Titip Siswa di SPMB, Budi Rela Dicopot dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten

Viral Titip Siswa di SPMB, Budi Rela Dicopot dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten

Akibat Titip Siswa di SPMB SMA Cilegon, Budi Prajogo Dicopot dari Wakil Ketua DPRD Banten

Akibat Titip Siswa di SPMB SMA Cilegon, Budi Prajogo Dicopot dari Wakil Ketua DPRD Banten

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto
Nasional
36 menit yang lalu

Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

Pemerintah Inggris Tangkap 280 Driver Online Ilegal, Tekan Imigran Gelap
Internasional
1 jam yang lalu

Pemerintah Inggris Tangkap 280 Driver Online Ilegal, Tekan Imigran Gelap

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya
Nasional
1 jam yang lalu

PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk
Humaniora
1 jam yang lalu

Sejarah dan Makna Lomba 17 Agustus, dari Balap Karung hingga Makan Kerupuk

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025
Humaniora
1 jam yang lalu

Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

3

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

4

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

5

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Waskita Karya Membukukan Rugi Sebesar Rp2,14 Triliun Hingga Semester I/2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pendaftaran CPNS Agustus 2025: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

2

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

3

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

4

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

5

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman