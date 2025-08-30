Bisnis Indonesia Premium
PKS Sepakat Tunjangan Rumah Anggota DPR Ditiadakan

PKS usul tiadakan tunjangan rumah DPR Rp50 juta, dorong pengesahan RUU Perampasan Aset, dan imbau aparat lebih persuasif dalam demo masyarakat.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 18:08
Massa aksi memadati gerbang depan komplek Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan reformasi di tubuh parlemen. Bisnis/Abdurachman
Massa aksi memadati gerbang depan komplek Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan reformasi di tubuh parlemen. Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • PKS menyatakan sikap untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR yang menjadi polemik di masyarakat.
  • Selain tunjangan, PKS mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta aparat bertindak lebih persuasif dan humanis.
  • Tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta akan dihentikan pada Oktober 2025, menurut Ketua DPR Puan Maharani.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan sikap atas demo masyarakat beberapa hari ini yang salah satunya dipicu oleh tunjangan rumah Rp50 juta yang didapatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sekjen PKS Muhammad Kholid melalui cuitan di platform X menyatakan bahwa salah satu sikap partainya mengenai demo besar-besaran adalah untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota DPR.

"Tiadakan tunjangan rumah dinas Anggota DPR RI," demikian dikutip dari cuitan platform X @PKSejahtera, Sabtu (30/8/2025).

Sebagaimana diketahui, tunjangan rumah DPR Rp50 juta menjadi polemik beberapa waktu belakangan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Tunjangan itu sebenarnya telah ditetapkan sejak tahun lalu sebagai ganti dari ditiadakannya fasilitas rumah dinas bagi anggota dewan.

Tidak hanya soal tunjangan, PKS juga menyatakan dua poin sikap lainnya yaitu pengesahan RUU Perampasan Aset dengan segera, serta imbauan ke aparat untuk lebih persuasif dan humanis.

"Aparat diharapkan mengedepankan persuasif dan humanis dalam menjaga ketertiban di masyarakat," demikian dikutip dari cuitan tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga sudah buka suara mengenai demo yang salah satunya menuntut agar tunjangan rumah DPR ditiadakan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut tunjangan itu hanya akan diberikan sampai dengan Oktober 2025.

"Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober," kata anak Megawati Soekarnoputri itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025
Nasional
2 menit yang lalu

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Kapolri Sebut Aksi Demo Cenderung Berubah Anarkis, Prabowo Minta TNI/Polri Ambil Langkah Tegas
Nasional
17 menit yang lalu

Kapolri Sebut Aksi Demo Cenderung Berubah Anarkis, Prabowo Minta TNI/Polri Ambil Langkah Tegas

Gubernur DPR Pramono Tidak Mau Temui Demonstran, Ogah Ambil Panggung
Nasional
30 menit yang lalu

Gubernur DPR Pramono Tidak Mau Temui Demonstran, Ogah Ambil Panggung

Kapolri Sebut Sidang Etik 7 Anggota Brimob Pelindas Ojol Siap Digelar dalam Seminggu
Nasional
38 menit yang lalu

Kapolri Sebut Sidang Etik 7 Anggota Brimob Pelindas Ojol Siap Digelar dalam Seminggu

PKS Sepakat Tunjangan Rumah Anggota DPR Ditiadakan
Nasional
40 menit yang lalu

PKS Sepakat Tunjangan Rumah Anggota DPR Ditiadakan

