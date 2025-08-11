Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TNI Tetapkan 4 Tersangka pada Kasus Kematian Prada Lucky

TNI menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky, diduga akibat penganiayaan. Penahanan dilakukan untuk mendalami peran mereka.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 10:30
Share
Ilustrasi penjara/pid polda kepri
Ilustrasi penjara/pid polda kepri

Bisnis.com, JAKARTA — TNI telah menetapkan empat tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky Chepril Saprutra Namo yang diduga tewas dianiaya seniornya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan empat tersangka itu berpangkat pratu berinisial AA, EDA, PNBS, ARR.

"Sementara oleh penyidik Pomdam IX/Udayana sudah ditetapkan 4 orang tersangka," ujar Wahyu kepada wartawan, dikutip Senin (11/8/2025).

Dia menambahkan, keempat tersangka itu kini telah dilakukan penahanan di Subdenpom IX/1-1 di Ende untuk keperluan pengusutan.

Adapun, penahanan ini juga dimaksudkan untuk mendalami peran-peran keempatnya dalam peristiwa kematian Prada Lucky.

"Pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan sebagai tersangka untuk diketahui peran masing-masing, sehingga nantinya dapat ditentukan pasal yang akan dikenakan," tambahnya.

Baca Juga

Di samping itu, Wahyu mengemukakan bahwa pihaknya bakal melakukan pendalaman terhadap 16 saksi lainnya. Dari pemeriksaan itu, dia menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru.

"Selanjutnya untuk 16 orang lainnya saat ini msh terus dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pemeriksaan tersebut," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu

Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI

Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI

Kasus Mario Dandy akan Dijadikan Film Berjudul Ozora

Kasus Mario Dandy akan Dijadikan Film Berjudul Ozora

Fakta-fakta Kasus Dugaan Eksploitasi Eks Pemain Sirkus OCI

Fakta-fakta Kasus Dugaan Eksploitasi Eks Pemain Sirkus OCI

Pemprov Sumut Terjunkan Tim ke Nias, Buntut Kasus Anak 10 Tahun Dianiaya Keluarga

Pemprov Sumut Terjunkan Tim ke Nias, Buntut Kasus Anak 10 Tahun Dianiaya Keluarga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer
Nasional
11 menit yang lalu

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim
Hukum
15 menit yang lalu

Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

TNI Tetapkan 4 Tersangka pada Kasus Kematian Prada Lucky
Hukum
21 menit yang lalu

TNI Tetapkan 4 Tersangka pada Kasus Kematian Prada Lucky

Zelensky Tak Sudi Serahkan Wilayah Ukraina untuk Akhiri Perang dengan Rusia
Internasional
27 menit yang lalu

Zelensky Tak Sudi Serahkan Wilayah Ukraina untuk Akhiri Perang dengan Rusia

Prabowo Terima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan
Nasional
35 menit yang lalu

Prabowo Terima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

2

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

3

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

4

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

5

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Minta Prajurit TNI Siap Mati untuk Membela Rakyat

2

Pidato Lengkap Prabowo Saat Pimpin Upacara Gelar Pasukan di Batujajar

3

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

4

Pesan Prabowo untuk Pimpinan TNI : Latih Prajurit dengan Keras Tidak dengan Kekejaman

5

Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan untuk Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ali Sadikin